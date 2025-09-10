Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист

Дисциплинарная комиссия проводит служебное расследование в отношении действий Александра Бильчука, которого Кабмин временно отстранил от должности главы Государственной авиационной службы Украины из-за решения о передаче сопровождения ремонтной документации по вертолетам Ми-8МТ(МТВ) иностранной компании, связанной с РФ. Если в его действиях обнаружат состав преступления, против него будет открыто уголовное производство. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал бывший заместитель генерального прокурора, адвокат Алексей Баганец.

Контекст

Ранее УНН сообщал, что в начале августа Государственная авиационная служба Украины под руководством Александра Бильчука отчиталась о якобы успешном решении вопроса по сопровождению ремонтной документации вертолетов типа Ми-8МТ(МТВ) благодаря определению компании, которая будет иметь право этим заниматься. Ведомство название компании не указало.

Впоследствии выяснилось, что речь идет о AAL Group Ltd, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах, в Sharjah Airport International Free (SAIF) Zone – то есть иностранной компании, функционирующей в офшорной юрисдикции. Член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский с трибуны парламента сообщил о том, что конечными бенефициарами AAL Group Ltd является компания "Вертолеты России", входящая в состав государственного оборонного концерна "Ростех". По данным нардепа, многие работники высшего уровня управления этой компании имеют российские паспорта. В мае 2024 года Транспортное Командование Вооруженных сил США (USTRANSCOM) признало непригодной для сотрудничества иностранную компанию AAL Group Ltd.

Детали

"В этой ситуации дальнейшее развитие событий и ответственность этого должностного лица будет зависеть от того, каковы будут результаты служебного расследования. То есть вышестоящая организация или вышестоящий орган, который будет уполномочен принимать решения о его ответственности, в том числе и (оценивать его - ред.) соответствие занимаемой должности, он должен принять решение. Привлечь ли к дисциплинарной ответственности, или уволить его с занимаемой должности. А может даже, если будут достаточные основания, то и передать материалы служебного расследования, например, органам прокуратуры или Службе безопасности Украины, если там в его действиях будут усматриваться признаки преступления, подследственного Службе безопасности Украины", - отметил Алексей Баганец.

Кроме того, по словам юриста, Служба безопасности Украины в рамках проверки выявит в действиях Бильчука признаки преступления, возникнет необходимость регистрации уголовного производства и проведения досудебного расследования.

"То есть если Служба безопасности там в этих действиях видит признаки преступления, которые ей подследственны, она имеет право зарегистрировать уголовное производство и расследовать. А при наличии достаточных оснований и привлечь этого должностного лица к уголовной ответственности", - пояснил Алексей Баганец.

По мнению адвоката, не исключено, что речь может идти о государственной измене. Не исключено, что могут быть выявлены также факты, указывающие на признаки служебного преступления, без выявления мотивов, угрожающих национальной безопасности.

"Но, видимо, если служебное расследование проводят, значит, уже там какие-то основания для этого были, и поэтому, конечно, надо ждать решения от уполномоченных органов. А так, конечно, без их изучения, без этих материалов трудно сказать, какой здесь будет состав преступления", - отметил Алексей Баганец.

Добавим

В "Укроборонпроме" призвали Госавиаслужбу пересмотреть решение, ведь передача сопровождения ремонтной документации для вертолетов Ми-8МТ(МТВ) компании AAL Group Ltd создает риски утечки чувствительной информации во время войны и угрожает работе украинских оборонных предприятий.

Опрошенные УНН эксперты, комментируя ситуацию отметили, что в Украине есть сертифицированные отечественные компании с соответствующими компетенциями, которые еще с 2014 года осуществляют техническое обслуживание и ремонт вертолетов Ми-8 и внесены в государственные реестры поставщиков услуг. Вместе с этим, эксперты предупреждают о рисках утечки информации относительно боевых модификаций этих вертолетов, структуры полетов и технических особенностей воздушных судов, что может усложнить их дальнейшее обслуживание.