11:16 • 456 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
10:11 • 10352 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
08:44 • 18691 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
08:30 • 16593 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16 • 20773 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 31121 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 38074 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 34069 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 31917 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 62050 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Аграрный сектор Херсонщины под ручным контролем гауляйтера Сальдо: ЦНС разоблачил коррупционную схему оккупантов12 января, 02:10 • 16198 просмотра
Жестокая расправа в Эквадоре: на пляже обнаружили пять человеческих голов12 января, 04:28 • 10276 просмотра
Взрывы на аэродроме "Бельбек" и блэкаут связи: ночная атака на объекты оккупантов в Крыму05:52 • 14016 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания08:21 • 14838 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений09:47 • 9128 просмотра
публикации
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы10:30 • 2990 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования10:11 • 10319 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений09:47 • 9714 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания08:21 • 15238 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 62034 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Андрей Сибига
Дональд Туск
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Белый дом
Одесская область
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 22953 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 20656 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 27543 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 30012 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 86014 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Президента Украины Владимира Зеленского нет карт. Вместо этого, по словам американского лидера, у Зеленского есть Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Президента Украины Владимира Зеленского до сих пор нет карт, но вместо этого - есть Дональд Трамп. Об этом американский лидер заявил в разговоре с репортерами New York Times, передает УНН.

Четыре репортера New York Times "давили" на Дональда Трампа по разным вопросам в течение почти двухчасового интервью.

Приведем часть стенограммы их разговора, которая касается Украины, а точнее украинского лидера и "наличия у него карт".

Зеленский правильно разыгрывает свои карты": президент Финляндии об участии России во втором Саммите мира

Дэвид Э. Сэнгер: Вы, как известно, сидели в этой комнате и сказали Зеленскому: "У вас нет карт", еще в феврале.

Президент Трамп: Это правда. Ну, у него нет карт. У него не было — у него не было карт с первого дня.

Дэвид Э. Сэнгер: Значит, у него их не было тогда. Есть ли они у него сейчас?

Президент Трамп: Нет, у него их нет.

Дэвид Э. Сэнгер: У него их нет. И что это значит, по вашему мнению? Он должен — он еще не отказался от территории? И у него есть?

Президент Трамп: У него есть только одно.

Дэвид Э. Сэнгер: Что?

Президент Трамп: Дональд Трамп.

"Пряник закончился": Трамп разочарован путиным, видит в нем препятствие для мира в Украине

Антонина Туманова

