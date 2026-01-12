Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Президента Украины Владимира Зеленского до сих пор нет карт, но вместо этого - есть Дональд Трамп. Об этом американский лидер заявил в разговоре с репортерами New York Times, передает УНН.
Детали
Четыре репортера New York Times "давили" на Дональда Трампа по разным вопросам в течение почти двухчасового интервью.
Приведем часть стенограммы их разговора, которая касается Украины, а точнее украинского лидера и "наличия у него карт".
Дэвид Э. Сэнгер: Вы, как известно, сидели в этой комнате и сказали Зеленскому: "У вас нет карт", еще в феврале.
Президент Трамп: Это правда. Ну, у него нет карт. У него не было — у него не было карт с первого дня.
Дэвид Э. Сэнгер: Значит, у него их не было тогда. Есть ли они у него сейчас?
Президент Трамп: Нет, у него их нет.
Дэвид Э. Сэнгер: У него их нет. И что это значит, по вашему мнению? Он должен — он еще не отказался от территории? И у него есть?
Президент Трамп: У него есть только одно.
Дэвид Э. Сэнгер: Что?
Президент Трамп: Дональд Трамп.
