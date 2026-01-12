Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що у Президента України Володимира Зеленського досі немає карт, але натомість - є Дональд Трамп. На цьому американський лідер заявив у розмові із репортерами New York Times, передає УНН.

Деталі

Чотири репортери New York Times "тиснули" на Дональда Трампа з різних питань протягом майже двогодинного інтерв'ю.

Приведемо частину стенограми їхньої розмови, яка стосується України, а точніше українського лідера та "наявності у нього карт".

Девід Е. Сенгер: Ви, як відомо, сиділи в цій кімнаті та сказали Зеленському: "У вас немає карт", ще в лютому.

Президент Трамп: Це правда. Ну, у нього немає карт. У нього не було — у нього не було карт з першого дня.

Девід Е. Сенгер: Отже, у нього їх не було тоді. Чи є вони у нього зараз?

Президент Трамп: Ні, у нього їх немає.

Девід Е. Сенгер: У нього їх немає. І що це означає, на вашу думку? Він повинен — він ще не відмовився від території? І у нього є?

Президент Трамп: У нього є лише одне.

Девід Е. Сенгер: Що?

Президент Трамп: Дональд Трамп.

