Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що у Президента України Володимира Зеленського досі немає карт, але натомість - є Дональд Трамп. На цьому американський лідер заявив у розмові із репортерами New York Times, передає УНН.
Деталі
Чотири репортери New York Times "тиснули" на Дональда Трампа з різних питань протягом майже двогодинного інтерв'ю.
Приведемо частину стенограми їхньої розмови, яка стосується України, а точніше українського лідера та "наявності у нього карт".
Девід Е. Сенгер: Ви, як відомо, сиділи в цій кімнаті та сказали Зеленському: "У вас немає карт", ще в лютому.
Президент Трамп: Це правда. Ну, у нього немає карт. У нього не було — у нього не було карт з першого дня.
Девід Е. Сенгер: Отже, у нього їх не було тоді. Чи є вони у нього зараз?
Президент Трамп: Ні, у нього їх немає.
Девід Е. Сенгер: У нього їх немає. І що це означає, на вашу думку? Він повинен — він ще не відмовився від території? І у нього є?
Президент Трамп: У нього є лише одне.
Девід Е. Сенгер: Що?
Президент Трамп: Дональд Трамп.
