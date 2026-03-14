Столиця рф під масштабною атакою, влада звітує про десятки "збитих" безпілотників
Київ • УНН
У рф заявили, що ППО заявила про знищення понад 60 безпілотників на підльоті до столиці. Вибухи зафіксовано у кількох районах Підмосков'я та Калузькій області.
москва перебуває під масштабною атакою дронів. У рф звітують про збиття вже понад 60 дронів на підльоті до столиці, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Mash.
Наймасовіша атака українськими дронами на москву та область цього року — за сьогодні ППО збили 62 дрони на підльоті до столиці
Деталі
За даними Mash, у підмосковному Корольові місцевий житель побачив, як за 200 метрів від нього збили український БПЛА. У Михайлово-Ярцевському селищі мешканець побачив, як над гаражами збили дрон.
У районі ЦКАДу збили два БПЛА — один упав навпроти поля. Також вибухи чули у Краснопахорському районі, Дубні та Волоколамську. У Калузькій області збили БПЛА, який летів у бік москви.
