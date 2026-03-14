Столица рф под масштабной атакой, власти отчитываются о десятках "сбитых" беспилотников
Киев • УНН
В рф заявили, что ПВО сообщила об уничтожении более 60 беспилотников на подлете к столице. Взрывы зафиксированы в нескольких районах Подмосковья и Калужской области.
москва находится под масштабной атакой дронов. В рф сообщают о сбитии уже более 60 дронов на подлете к столице, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Самая массовая атака украинскими дронами на Москву и область в этом году — за сегодня ПВО сбили 62 дрона на подлете к столице
Детали
По данным Mash, в подмосковном Королеве местный житель увидел, как в 200 метрах от него сбили украинский БПЛА. В Михайлово-Ярцевском поселке житель увидел, как над гаражами сбили дрон.
В районе ЦКАДа сбили два БПЛА — один упал напротив поля. Также взрывы слышали в Краснопахорском районе, Дубне и Волоколамске. В Калужской области сбили БПЛА, который летел в сторону Москвы.
