HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона

HBO официально подтвердило завершение сериала "Эйфория" (Euphoria) 3-м сезоном, пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Спустя семь лет, три сезона и 26 эпизодов сериал "Эйфория" официально закончился. Сэм Левинсон — создатель, сценарист и режиссер шоу HBO — сделал это заявление в подкасте Popcast, музыкальном подкасте New York Times, в беседе с ведущими Джо Коскарелли и Джоном Караманикой. HBO также подтвердило заявление Левинсона изданию Variety.

Таким образом, заключительная серия 3-го сезона под названием "In God We Trust" ("На Бога уповаем") фактически стала финалом сериала.

Эта новость не стала неожиданностью, учитывая, что исполнительница главной роли Зендея в интервью заявляла, что, по ее мнению, сериал закончится после 3-го сезона. Еще раньше было давно известно, что драма HBO не будет продлена.

Между вторым и третьим сезонами прошло четыре года, и Зендея и несколько ее коллег по съемочной площадке стали настоящими знаменитостями с плотным графиком съемок в блокбастерах. По этой и другим причинам производство третьего сезона столкнулось с серьезными задержками, как сообщало издание Variety в 2024 году.

В интервью для Times перед премьерой сезона Левинсон сказал, что пишет "каждый сезон так, будто он последний", и замялся, когда его спросили о четвертом сезоне. "Я не знаю, — сказал Левинсон. — Сейчас все, чего я хочу, это проводить время с женой и детьми, читать Элмора Леонарда и снова смотреть "Миссис Минивер"".

Согласно официальному описанию, "Эйфория" рассказывает о "группе старшеклассников, которые сталкиваются с вопросами наркотиков, секса, самоидентификации, травмами, социальными сетями, любовью и дружбой". В третьем сезоне, после скачка во времени, они "борются с добродетелью веры, возможностью искупления и проблемой зла".

В актерский состав, помимо Зендеи, вошли Хантер Шафер, Эрик Дэйн, Джейкоб Элорди, Сидни Суини, Алекса Деми, Мод Апатоу, Марта Келли, Хлоя Черри, Адевале Акиннуойе-Агбадже, Тоби Уоллес и Колман Доминго.

