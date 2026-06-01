Водитель во время спора на дороге в Киеве выстрелил оппоненту в живот - полиция
Киев • УНН
Во время спора за приоритет на дороге водитель трижды выстрелил в 41-летнего мужчину. Потерпевшего госпитализировали, а стрелка задержали в Киевской области.
В Киеве на Оболони водитель устроил стрельбу из-за дорожного конфликта, его задерживали с привлечением спецназа КОРД, сообщили в понедельник в ГУНП в столице, пишет УНН.
Детали
Между водителями произошел дорожный спор из-за выяснения приоритета на дороге, установила полиция.
"Во время ссоры фигурант достал пистолет и трижды выстрелил в сторону 41-летнего водителя, после чего скрылся с места происшествия. В результате стрельбы одна из пуль попала мужчине в живот. Он госпитализирован с огнестрельным ранением", - указали в полиции.
Полицейские, как указано, "при силовой поддержке спецподразделения КОРД задержали стрелка на даче в Киевской области, где он скрывался".
Мужчине сообщено о подозрении, санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
