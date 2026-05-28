В Яготине мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки, его задержали
В Яготине мужчина открыл огонь из ружья по автомобилю соседки. Полиция задержала стрелка и открыла дело по факту хулиганства.
В городе Яготин Киевской области мужчина открыл стрельбу из окна квартиры и повредил автомобиль соседки. Об этом сообщает полиция Киевской области, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошел 28 мая около 15:16 в Бориспольском районе. По данным правоохранителей, женщина сообщила полиции, что ее сосед выстрелил из ружья из окна многоэтажки. В результате стрельбы люди не пострадали, однако был поврежден автомобиль заявительницы.
На место прибыли сотрудники Яготинского отделения полиции. После проведения неотложных следственных действий мужчина был задержан в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
По факту хулиганства с применением оружия следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.
