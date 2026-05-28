Кабмин принял ряд решений, способствующих безбарьерности - Свириденко

Киев • УНН

 • 368 просмотра

Ветераны с нарушениями зрения получат до 95 тысяч гривен на адаптированную технику. Правительство также обновило систему мониторинга безбарьерности в громадах.

Кабмин принял ряд решений, способствующих безбарьерности - Свириденко

Кабинет министров Украины принял ряд решений, которые помогут сделать повседневную жизнь людей более доступной и комфортной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Детали

Отныне Защитники и Защитницы, которые частично или полностью потеряли зрение, смогут получить до 95 тысяч гривен помощи на приобретение адаптированной бытовой техники.

На эти средства можно приобрести технику, адаптированную к потребностям людей с нарушениями зрения, из определенного перечня из 26 приборов - на выбор ветерана или ветеранки. Помощь будет предоставляться в сотрудничестве с Обществом Украинского Красного Креста. Максимальный размер выплаты - до 95 тысяч гривен, отдельно предусмотрено до 2 тысяч гривен на банковские услуги. Выплата будет осуществляться независимо от получения других видов помощи

- отметила Свириденко.

Кроме того, правительство обновило систему мониторинга безбарьерности в громадах.

Теперь будут оценивать не только государственные учреждения, транспорт и инфраструктурные объекты, но и жилые дома, магазины, аптеки, банки, гостиницы, заведения питания и другие сервисы, которыми люди пользуются ежедневно. Это поможет комплексно видеть реальное состояние безбарьерности городской среды и делать громады более доступными

- добавила Свириденко.

Напоследок, правительство приняло новые правила для поддержки трудоустройства людей с инвалидностью.

Для работодателей вводятся понятные механизмы контроля и возможность получать льготы за создание рабочих мест для людей с инвалидностью. Новые правила начнут действовать с 1 июля 2026 года, чтобы у бизнеса было время адаптироваться

- резюмировала Свириденко.

