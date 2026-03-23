В Украине 10 университетов будут готовить специалистов по безбарьерности - Минразвития
Киев • УНН
В Украине стартует подготовка специалистов по безбарьерности - соответствующие программы внедрят в 10 учреждениях высшего образования. Обучение будет сочетать теорию и практику и позволит специалистам оценивать доступность инфраструктуры. Об этом пишет Министерство развития общин и территорий Украины, передает УНН.
Детали
В ведомстве сообщили, что уже утверждены программы повышения квалификации, разработанные университетами, а также подписаны меморандумы о сотрудничестве.
Обучение продлится не менее 60 часов и будет включать изучение законодательства, международного опыта, а также практические обследования объектов с последующим предоставлением рекомендаций по повышению доступности.
Присоединиться к программам смогут специалисты с образованием в сфере архитектуры или строительства.
После завершения курса слушатели получат сертификаты по физической безбарьерности и смогут профессионально оценивать уровень доступности объектов и внедрять соответствующие решения.
Правительство выделило более 2 миллиардов на укрытия в учебных заведениях для 30 общин20.03.26, 01:37 • 12386 просмотров