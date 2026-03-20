$43.900.0550.520.11
Правительство выделило более 2 миллиардов на укрытия в учебных заведениях для 30 общин

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Кабмин распределил средства на безопасность в школах и модернизацию профтехов. До конца года 500 учебных заведений получат альтернативные источники питания.

Кабинет министров распределил более 2 млрд гривен субвенции на обустройство укрытий в учебных заведениях 30 общин. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует УНН.

По ее словам, в первую очередь средства получат школы в общинах с очень высоким уровнем риска, а также военные лицеи.

Всего в 2026 году на укрытия в учреждениях общего среднего образования предусмотрено 5 млрд гривен

- рассказала Свириденко.

Также она отметила, что сейчас продолжается модернизация профессионального и профессионального предвысшего образования. В этом году на соответствующие мероприятия направили 1 млрд грн с привлечением софинансирования.

"Средства пойдут на обновление лабораторий и классов в рамках проекта "100 мастерских", завершение начатых проектов и энергоэффективность. В рамках Планов устойчивости до конца года 500 учебных заведений будут обеспечены альтернативными источниками питания, в том числе и профтехи", - добавила глава правительства.

Украинские колледжи и школы получат десктопы, ноутбуки и интерактивные панели от JICA. Помощь охватит 382 учреждения в рамках программы восстановления.

Правительство возобновило проверки пожарной и техногенной безопасности в учебных заведениях18.11.25, 15:27 • 2693 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоОбразование
Энергетика
Кабинет Министров Украины