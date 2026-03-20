Уряд виділив понад 2 мільярди на укриття у закладах освіти для 30 громад

Кабінет міністрів розподілив понад 2 млрд гривень субвенції на облаштування укриттів у закладах освіти 30 громад. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує УНН.

За її словами, першочергово кошти отримають школи в громадах із дуже високим рівнем ризику, а також військові ліцеї.

Загалом у 2026 році на укриття в закладах загальної середньої освіти передбачено 5 млрд гривень - розповіла Свириденко.

Також, вона зазначила, що наразі триває модернізація професійної та фахової передвищої освіти. Цьогоріч на відповідні заходи спрямували 1 млрд грн із залученням співфінансування.

"Кошти підуть на оновлення лабораторій і класів в межах проєкту "100 майстерень", завершення розпочатих проєктів та енергоефективність. У межах Планів стійкості до кінця року 500 закладів освіти будуть забезпечені альтернативними джерелами живлення, в тому числі і профтехи", - додала глава уряду.

