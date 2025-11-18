Уряд відновив перевірки пожежної і техногенної безпеки в закладах освіти
Київ • УНН
Кабінет міністрів України відновив перевірки закладів освіти щодо пожежної та техногенної безпеки. Це рішення уряд ухвалив 5 листопада, доповнивши постанову від 13 березня 2022 року № 303.
Кабінет міністрів України відновив перевірки закладів освіти у сфері пожежної та техногенної безпеки. Про це повідомила освітній омбудсман Надія Лещик, передає УНН.
Деталі
Відповідні зміни уряд ще 5 листопада вніс до постанови "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) в умовах воєнного стану" від 13 березня 2022 року № 303.
Дану постанову доповнили пунктом 4-6. Він визначає, що заходи державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства закладами освіти (юридичними особами публічного чи приватного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність), суб’єктами освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти протягом періоду воєнного стану здійснюються за рішенням Міністерства внутрішніх справ на підставі звернень (пропозицій) обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій.
Іншими словами, підставою для проведення таких перевірок є рішення МВС України на підставі звернень (пропозицій) обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій, йдеться в дописі.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що в Україні батьки будуть підтверджувати факт проведення психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять з дітьми з особливими освітніми потребами.