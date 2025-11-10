Батьки підтверджуватимуть факт проведення занять для дітей з особливими освітніми потребами

В Україні батьки будуть підтверджувати факт проведення психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять з дітьми з особливими освітніми потребами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Освітнього омбудсмена України Надію Лещик.

Це стало можливим завдяки змінам до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Вони були внесені Постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2025 р. № 1386.

Відтепер батьки (інші законні представники) дитини будуть підтверджувати факт проведення (надання) психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять (послуг) у паперовій або електронній формі.

Крім того, для оплати психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять з державного бюджету виділяється відповідна субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами, але вона забезпечує лише 19% від потреби у заняттях дітей з ООП. Все інше забезпечується за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Ці заняття можуть надаватися як педагогічними працівниками закладів освіти, іншими педагогічними працівниками на умовах цивільно-правових договорів за рахунок коштів згаданої вище субвенції, так і фахівцями з числа педагогічних працівників закладу освіти, заявила Лещик.

Зокрема, йдеться про вчителів-дефектологів, які введені до штату закладу освіти відповідно до типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти (за рахунок коштів освітньої субвенції).

Зміни передбачають фіксування факту проведення (надання) психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять (послуг). До відома, журнал ведеться в паперовій або в електронній формі відповідальними працівниками