19:55 • 10391 перегляди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Батьки підтверджуватимуть факт проведення занять для дітей з особливими освітніми потребами

Київ • УНН

 • 6002 перегляди

В Україні батьки підтверджуватимуть факт проведення психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять для дітей з особливими освітніми потребами. Це стало можливим завдяки змінам до Порядку та умов надання субвенції, внесених Постановою КМУ від 29 жовтня 2025 р. № 1386.

В Україні батьки будуть підтверджувати факт проведення психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять з дітьми з особливими освітніми потребами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Освітнього омбудсмена України Надію Лещик.

Деталі

Це стало можливим завдяки змінам до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Вони були внесені Постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2025 р. № 1386.

Відтепер батьки (інші законні представники) дитини будуть підтверджувати факт проведення (надання) психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять (послуг) у паперовій або електронній формі.

Крім того, для оплати психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять з державного бюджету виділяється відповідна субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами, але вона забезпечує лише 19% від потреби у заняттях дітей з ООП. Все інше забезпечується за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Ці заняття можуть надаватися як педагогічними працівниками закладів освіти, іншими педагогічними працівниками на умовах цивільно-правових договорів за рахунок коштів згаданої вище субвенції, так і фахівцями з числа педагогічних працівників закладу освіти, заявила Лещик.

Зокрема, йдеться про вчителів-дефектологів, які введені до штату закладу освіти відповідно до типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти (за рахунок коштів освітньої субвенції).

Зміни передбачають фіксування факту проведення (надання) психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять (послуг). До відома, журнал ведеться в паперовій або в електронній формі відповідальними працівниками

- заявила Лещик.

Нагадаємо

Міністерство освіти та науки України запускає проект "Гроші ходять за вчителем". Це дозволить 100 тисячам педагогічних працівників самостійно обирати та оплачувати курси підвищення кваліфікації з віртуального рахунку на суму 1500 гривень.

Євген Устименко

СуспільствоОсвіта
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Міністерство освіти і науки України
Україна