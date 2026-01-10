Вбивство Рене Гуд співробітником імміграційної служби США: ЗМІ опублікували нове відео

ЗМІ опублікували відео, зроблене на мобільний телефон агента імміграційної та митної служби США, який відкрив вогонь і вбив Рене Гуд. На відео тривалістю менше хвилини показано момент, що передував стрілянині. Про це пише Sky News, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, нове відео, зняте на мобільний телефон, показує моменти навколо смерті Рене Ніколь Гуд в Міннеаполісі, зняті агентом ICE, який її застрелив.

Відео, яке було поширене віце-президентом США Джей Ді Венсом на X, показує, як Гуд та її подруга, здається, вступають у конфлікт з офіцером ICE.

На відео офіцер обходить машину, після того як Гуд каже йому: "Все гаразд, друже, я не серджуся на тебе".

Потім її подруга глузує з офіцера, двічі запитуючи його, чи він хоче "на нас накинутися".

Потім вона каже: "Я кажу, йди собі пообідай, великий хлопчику".

Інший агент ICE підходить до Гуд, яка сидить за кермом, і каже: "Вилазь з цієї клятої машини".

Гуд спочатку дала задній хід, а потім рушила вперед і наблизилася до офіцера. Незрозуміло, чи машина зачепила офіцера, чи ледь його не зачепила.

"Це відео триває лише 47 секунд, зняте з близької відстані, але воно викликало ще більше запитань про те, як і чому загинула Рене Ніколь Гуд. Воно трагічне в тому сенсі, що показує обличчя і поведінку 37-річної жінки в останні хвилини перед смертю, зняті людиною, яка її застрелила. Але я не думаю, що це відео дає якусь впевненість щодо тих вирішальних останніх секунд, під час яких Гуд заводить свою машину, повертає кермо, прискорюється, а потім отримує три постріли від офіцера", - пише кореспондент видання.

Вона додає, що звук з камери телефону в ключовий момент спотворений. Чути звук, який може вказувати на зіткнення автомобіля з офіцером, але, знову ж таки, це не є певним.

Він точно залишається на ногах і в кінці, здається, каже "чортова с*ка".

Нагадаємо

У четвер, 8 січня в американському місті Портленд (штат Орегон) в результаті стрілянини за участю федерального агента постраждали дві людини.

У суботу в десятках міст США заплановані масштабні акції протесту проти дій Імміграційної та митної служби (ICE). Хвилю обурення викликали два інциденти: смертельне поранення 37-річної Рене Гуд у Міннеаполісі та стрілянина в Портленді, де федеральний офіцер поранив двох людей.