Вбивство Рене Гуд співробітником імміграційної служби США: ЗМІ опублікували нове відео

08:55 • 4736 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
08:49 • 8642 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
08:27 • 8128 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 12758 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 21631 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 41375 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 35665 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 35115 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 28885 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 22708 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
Промсектор США втрачає робочі місця попри обіцянки Трампа про виробничий бум10 січня, 02:11 • 4682 перегляди
Trafigura завантажить перше судно з венесуельською нафтою наступного тижня10 січня, 03:01 • 6662 перегляди
Комікс про Супермена, викрадений у Ніколаса Кейджа, продали за рекордні $15 мільйонів10 січня, 04:40 • 12975 перегляди
Мексиканська нафта прибула на Кубу всупереч тиску Вашингтона05:29 • 27583 перегляди
Черговий випад проти України: спікер парламенту Чехії зробив ще одну різку заяву на адресу Києва07:48 • 9548 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 25227 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 71476 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 99055 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 71715 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 93317 перегляди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Андрій Сибіга
Музикант
Кір Стармер
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Іран
Франція
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 64196 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 66294 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 87306 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 105512 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 145918 перегляди
Вбивство Рене Гуд співробітником імміграційної служби США: ЗМІ опублікували нове відео

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Опубліковано відео з мобільного телефону агента ICE, що показує моменти перед смертю Рене Гуд у Міннеаполісі. На відео видно конфлікт Гуд та її подруги з офіцером ICE перед тим, як Гуд рушила автомобілем і отримала три постріли.

Вбивство Рене Гуд співробітником імміграційної служби США: ЗМІ опублікували нове відео

ЗМІ опублікували відео, зроблене на мобільний телефон агента імміграційної та митної служби США, який відкрив вогонь і вбив Рене Гуд. На відео тривалістю менше хвилини показано момент, що передував стрілянині. Про це пише Sky News, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, нове відео, зняте на мобільний телефон, показує моменти навколо смерті Рене Ніколь Гуд в Міннеаполісі, зняті агентом ICE, який її застрелив.

Відео, яке було поширене віце-президентом США Джей Ді Венсом на X, показує, як Гуд та її подруга, здається, вступають у конфлікт з офіцером ICE.

На відео офіцер обходить машину, після того як Гуд каже йому: "Все гаразд, друже, я не серджуся на тебе".

Потім її подруга глузує з офіцера, двічі запитуючи його, чи він хоче "на нас накинутися".

Потім вона каже: "Я кажу, йди собі пообідай, великий хлопчику".

Інший агент ICE підходить до Гуд, яка сидить за кермом, і каже: "Вилазь з цієї клятої машини".

Гуд спочатку дала задній хід, а потім рушила вперед і наблизилася до офіцера. Незрозуміло, чи машина зачепила офіцера, чи ледь його не зачепила.

"Це відео триває лише 47 секунд, зняте з близької відстані, але воно викликало ще більше запитань про те, як і чому загинула Рене Ніколь Гуд. Воно трагічне в тому сенсі, що показує обличчя і поведінку 37-річної жінки в останні хвилини перед смертю, зняті людиною, яка її застрелила. Але я не думаю, що це відео дає якусь впевненість щодо тих вирішальних останніх секунд, під час яких Гуд заводить свою машину, повертає кермо, прискорюється, а потім отримує три постріли від офіцера", - пише кореспондент видання.

Вона додає, що звук з камери телефону в ключовий момент спотворений. Чути звук, який може вказувати на зіткнення автомобіля з офіцером, але, знову ж таки, це не є певним.

Він точно залишається на ногах і в кінці, здається, каже "чортова с*ка".

Нагадаємо

У четвер, 8 січня в американському місті Портленд (штат Орегон) в результаті стрілянини за участю федерального агента постраждали дві людини.

У суботу в десятках міст США заплановані масштабні акції протесту проти дій Імміграційної та митної служби (ICE). Хвилю обурення викликали два інциденти: смертельне поранення 37-річної Рене Гуд у Міннеаполісі та стрілянина в Портленді, де федеральний офіцер поранив двох людей.

Павло Башинський

