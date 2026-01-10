У США готуються до масових протестів через вбивство жінки агентами ICE
У десятках міст США заплановані протести проти дій ICE після смертельного поранення жінки в Міннеаполісі та стрілянини в Портленді. Адміністрація Трампа назвала випадки самообороною, але активісти вимагають припинити "смертельний терор".
У суботу в десятках міст США заплановані масштабні акції протесту проти дій Імміграційної та митної служби (ICE). Хвилю обурення викликали два інциденти: смертельне поранення 37-річної Рене Гуд у Міннеаполісі та стрілянина в Портленді, де федеральний офіцер поранив двох людей. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Трагедії сталися під час проведення Міністерством внутрішньої безпеки США наймасштабнішої операції з депортації нелегальних мігрантів. Адміністрація Дональда Трампа офіційно назвала обидва випадки самообороною, заявивши, що водії використовували свої автомобілі як зброю для нападу на агентів.
Географія протестів "ICE Out for Good"
Громадський рух "Indivisible" оголосив про організацію сотень мітингів під гаслом "Геть ICE назавжди". Акції заплановані в Техасі, Канзасі, Огайо, Флориді та інших штатах.
Міннеаполіс: Головний марш відбудеться у парку Паудерхорн, неподалік від місця загибелі Рене Гуд. Активісти вимагають "припинити смертельний терор" на вулицях міст.
Портленд: Ситуація залишається напруженою через зіткнення протестувальників із федеральними агентами, що охороняють бази розгортання силових структур.
Поки що демонстрації у житлових районах залишаються мирними. Проте поблизу федеральних об’єктів та аеропортів уже зафіксовані перші сутички між активістами та силовиками. Влада побоюється повторення масових заворушень, подібних до подій 2020 року.
