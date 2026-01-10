$42.990.27
9 січня, 20:32
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 23889 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 26988 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 27183 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 23028 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 20462 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 14895 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 13601 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 9908 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 13467 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
У США готуються до масових протестів через вбивство жінки агентами ICE

Київ • УНН

 • 18 перегляди

У десятках міст США заплановані протести проти дій ICE після смертельного поранення жінки в Міннеаполісі та стрілянини в Портленді. Адміністрація Трампа назвала випадки самообороною, але активісти вимагають припинити "смертельний терор".

У США готуються до масових протестів через вбивство жінки агентами ICE
Фото: AP

У суботу в десятках міст США заплановані масштабні акції протесту проти дій Імміграційної та митної служби (ICE). Хвилю обурення викликали два інциденти: смертельне поранення 37-річної Рене Гуд у Міннеаполісі та стрілянина в Портленді, де федеральний офіцер поранив двох людей. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Трагедії сталися під час проведення Міністерством внутрішньої безпеки США наймасштабнішої операції з депортації нелегальних мігрантів. Адміністрація Дональда Трампа офіційно назвала обидва випадки самообороною, заявивши, що водії використовували свої автомобілі як зброю для нападу на агентів.

Географія протестів "ICE Out for Good"

Громадський рух "Indivisible" оголосив про організацію сотень мітингів під гаслом "Геть ICE назавжди". Акції заплановані в Техасі, Канзасі, Огайо, Флориді та інших штатах.

Міннеаполіс: Головний марш відбудеться у парку Паудерхорн, неподалік від місця загибелі Рене Гуд. Активісти вимагають "припинити смертельний терор" на вулицях міст.

Портленд: Ситуація залишається напруженою через зіткнення протестувальників із федеральними агентами, що охороняють бази розгортання силових структур.

Поки що демонстрації у житлових районах залишаються мирними. Проте поблизу федеральних об’єктів та аеропортів уже зафіксовані перші сутички між активістами та силовиками. Влада побоюється повторення масових заворушень, подібних до подій 2020 року. 

Степан Гафтко

