У США федеральний агент поранив двох осіб під час зупинки автомобіля

У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
11:31 • 1762 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
10:37 • 5194 перегляди
Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку
10:19 • 3126 перегляди
"Найболючіша" атака рф з половиною висоток без тепла, перебоями зі світлом і водою: Кличко порадив киянам за можливості виїхати за місто
09:48 • 7700 перегляди
Пік циклону пройшов: на Житомирщині намело 35 см снігу, заборона руху вантажівок досі у 4 областях - віцепрем'єрVideo
09:38 • 11172 перегляди
Понад пів мільйона споживачів без світла через атаку рф, у кількох регіонах аварійні відключення - Міненерго
07:26 • 19818 перегляди
Україна скликає Радбез ООН та Раду Україна-НАТО після заяви рф про застосування "орєшніка"
06:46 • 23212 перегляди
ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів
8 січня, 17:08 • 69239 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 59626 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
російська балістична ракета атакувала Львів зі швидкістю 13 тисяч кілометрів на годину - Повітряні сили9 січня, 01:55 • 6882 перегляди
Трамп готовий захищати Україну, але є нюанс - NYT9 січня, 03:02 • 21908 перегляди
Через зимову негоду обмеження для вантажівок досі у 5 областях, за добу 899 ДТП - патрульні07:00 • 23645 перегляди
Україна інформує партнерів щодо нічної атаки рф у тому числі БРСД, закликає посилити тиск на москву - МЗС07:16 • 16222 перегляди
Очільник МЗС Чехії прибув до України на тлі ракетних ударів рф: перші заяви09:56 • 13275 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 41935 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 69239 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 45303 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 68101 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 94640 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 50128 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 52991 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 75351 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 93988 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 134826 перегляди
У США федеральний агент поранив двох осіб під час зупинки автомобіля

Київ • УНН

 • 44 перегляди

У Портленді, штат Орегон, двоє людей постраждали під час стрілянини за участю федерального агента. Агенти прикордонної служби зупинили автомобіль, водій якого намагався переїхати правоохоронців.

У США федеральний агент поранив двох осіб під час зупинки автомобіля
Фото: pixabay

У четвер, 8 січня в американському місті Портленд (штат Орегон) в результаті стрілянини за участю федерального агента постраждали дві людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.

Деталі

За даними Міністерства внутрішньої безпеки США, стрілянина сталася, коли агенти прикордонної служби проводили "цільову" зупинку автомобіля. В ньому перебували дві особи, які, як стверджується, належали до банди Tren de Aragua.

Повідомляється, що коли агенти представились пасажирам, водій спробував переїхати правоохоронців.

Мер Портленда Кіт Вілсон закликав призупинити операції з контролю за імміграцією на час розслідування.

Пізніше в четвер увечері генеральний прокурор штату Орегон Ден Рейфілд заявив, що розпочинає розслідування інциденту зі стріляниною.

Нагадаємо

Це не перший подібний випадок, який стався в США за останні декілька днів: нещодавно у Міннеаполісі співробітник міграційної служби (ICE) застрелив 37-річну американську громадянку. Міністерка внутрішніх справ Крісті Ноем назвала дії свого підлеглого "вимушеною обороною".

25 грудня 2025 року, під час рейду ICE у Меріленді агенти відкрили вогонь по фургону, поранивши водія-іноземця та травмувавши пасажира.

Ще раніше, 13 грудня, в районі Браунівського університету сталася стрілянина, внаслідок якої загинули щонайменше 2 людини, а 9 отримали поранення.

Євген Устименко

