У США федеральний агент поранив двох осіб під час зупинки автомобіля

Фото: pixabay

У четвер, 8 січня в американському місті Портленд (штат Орегон) в результаті стрілянини за участю федерального агента постраждали дві людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.

Деталі

За даними Міністерства внутрішньої безпеки США, стрілянина сталася, коли агенти прикордонної служби проводили "цільову" зупинку автомобіля. В ньому перебували дві особи, які, як стверджується, належали до банди Tren de Aragua.

Повідомляється, що коли агенти представились пасажирам, водій спробував переїхати правоохоронців.

Мер Портленда Кіт Вілсон закликав призупинити операції з контролю за імміграцією на час розслідування.

Пізніше в четвер увечері генеральний прокурор штату Орегон Ден Рейфілд заявив, що розпочинає розслідування інциденту зі стріляниною.

Нагадаємо

Це не перший подібний випадок, який стався в США за останні декілька днів: нещодавно у Міннеаполісі співробітник міграційної служби (ICE) застрелив 37-річну американську громадянку. Міністерка внутрішніх справ Крісті Ноем назвала дії свого підлеглого "вимушеною обороною".

25 грудня 2025 року, під час рейду ICE у Меріленді агенти відкрили вогонь по фургону, поранивши водія-іноземця та травмувавши пасажира.

Ще раніше, 13 грудня, в районі Браунівського університету сталася стрілянина, внаслідок якої загинули щонайменше 2 людини, а 9 отримали поранення.