В США федеральный агент ранил двух человек во время остановки автомобиля

$42.990.27
50.180.25
ukenru
11:53 • 166 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
11:31 • 2086 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
10:37 • 5454 просмотра
Каллас: использование рф "орешника" является эскалацией против Украины и предупреждением для Европы и США, нужно усилить поддержку
10:19 • 3364 просмотра
"Самая болезненная" атака рф с половиной высоток без тепла, перебоями со светом и водой: Кличко посоветовал киевлянам по возможности уехать за город
09:48 • 7934 просмотра
Пик циклона прошел: в Житомирской области намело 35 см снега, запрет движения грузовиков до сих пор в 4 областях - вице-премьерVideo
09:38 • 11252 просмотра
Более полумиллиона потребителей без света из-за атаки рф, в нескольких регионах аварийные отключения - Минэнерго
07:26 • 19873 просмотра
Украина созывает Совбез ООН и Совет Украина-НАТО после заявления рф о применении "орешника"
06:46 • 23250 просмотра
ВС ВСУ подтвердили российский удар БРСД по Украине, обезврежено 18 из 36 ракет и 226 из 242 дронов
8 января, 17:08 • 69362 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 59649 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
6.2м/с
82%
731мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
российская баллистическая ракета атаковала Львов со скоростью 13 тысяч километров в час - Воздушные силы9 января, 01:55 • 6882 просмотра
Трамп готов защищать Украину, но есть нюанс – NYT9 января, 03:02 • 21908 просмотра
Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные07:00 • 23645 просмотра
Украина информирует партнеров о ночной атаке рф в том числе БРСД, призывает усилить давление на москву - МИД07:16 • 16222 просмотра
Глава МИД Чехии прибыл в Украину на фоне ракетных ударов рф: первые заявления09:56 • 13275 просмотра
публикации
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 42041 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 69362 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 45393 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 68194 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 94728 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Львовская область
Львов
Соединённые Штаты
Днепр
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 50183 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 53048 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 75404 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 94040 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 134873 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Техника
Фокс Ньюс

В США федеральный агент ранил двух человек во время остановки автомобиля

Киев • УНН

 • 118 просмотра

В Портленде, штат Орегон, два человека пострадали во время стрельбы с участием федерального агента. Агенты пограничной службы остановили автомобиль, водитель которого пытался переехать правоохранителей.

В США федеральный агент ранил двух человек во время остановки автомобиля
Фото: pixabay

В четверг, 8 января, в американском городе Портленд (штат Орегон) в результате стрельбы с участием федерального агента пострадали два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

Детали

По данным Министерства внутренней безопасности США, стрельба произошла, когда агенты пограничной службы проводили "целевую" остановку автомобиля. В нем находились два человека, которые, как утверждается, принадлежали к банде Tren de Aragua.

Сообщается, что когда агенты представились пассажирам, водитель попытался переехать правоохранителей.

Мэр Портленда Кит Уилсон призвал приостановить операции по контролю за иммиграцией на время расследования.

Позже в четверг вечером генеральный прокурор штата Орегон Дэн Рейфилд заявил, что начинает расследование инцидента со стрельбой.

Напомним

Это не первый подобный случай, произошедший в США за последние несколько дней: недавно в Миннеаполисе сотрудник миграционной службы (ICE) застрелил 37-летнюю американскую гражданку. Министр внутренних дел Кристи Ноэм назвала действия своего подчиненного "вынужденной обороной".

25 декабря 2025 года, во время рейда ICE в Мэриленде агенты открыли огонь по фургону, ранив водителя-иностранца и травмировав пассажира.

Еще раньше, 13 декабря, в районе Брауновского университета произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 2 человека, а 9 получили ранения.

Евгений Устименко

Криминал и ЧПНовости Мира
Столкновения
Министерство внутренней безопасности США
Портленд, Орегон
Орегон