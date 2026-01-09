В США федеральный агент ранил двух человек во время остановки автомобиля

Фото: pixabay

В четверг, 8 января, в американском городе Портленд (штат Орегон) в результате стрельбы с участием федерального агента пострадали два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

Детали

По данным Министерства внутренней безопасности США, стрельба произошла, когда агенты пограничной службы проводили "целевую" остановку автомобиля. В нем находились два человека, которые, как утверждается, принадлежали к банде Tren de Aragua.

Сообщается, что когда агенты представились пассажирам, водитель попытался переехать правоохранителей.

Мэр Портленда Кит Уилсон призвал приостановить операции по контролю за иммиграцией на время расследования.

Позже в четверг вечером генеральный прокурор штата Орегон Дэн Рейфилд заявил, что начинает расследование инцидента со стрельбой.

Напомним

Это не первый подобный случай, произошедший в США за последние несколько дней: недавно в Миннеаполисе сотрудник миграционной службы (ICE) застрелил 37-летнюю американскую гражданку. Министр внутренних дел Кристи Ноэм назвала действия своего подчиненного "вынужденной обороной".

25 декабря 2025 года, во время рейда ICE в Мэриленде агенты открыли огонь по фургону, ранив водителя-иностранца и травмировав пассажира.

Еще раньше, 13 декабря, в районе Брауновского университета произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 2 человека, а 9 получили ранения.