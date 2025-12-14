Поліція затримала підозрюваного після стрілянини в Університеті Брауна, де загинули люди
Київ • УНН
Поліція Провіденса затримала підозрюваного у справі про стрілянину в Університеті Брауна, внаслідок якої загинули двоє студентів та дев'ятеро отримали поранення. Семеро постраждалих перебувають у стабільному стані, один у критично-стабільному, ще одного виписали з лікарні.
У Провіденсі поліція затримала підозрювану особу у справі про стрілянину в Університеті Брауна, внаслідок якої загинули двоє студентів, ще дев’ятеро людей отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Поліція Провіденса підтвердила, що один з підозрюваних вже перебуває під вартою. За словами начальника поліції Оскара Переса, затримання відбулося рано вранці у неділю, і наразі правоохоронці не розшукують інших осіб. Деталі про затриманого не розголошують через триваюче розслідування.
Мер Провіденса Бретт Смайлі повідомив, що семеро поранених перебувають у стабільному стані, а один у критичному, але стабільному, ще одного вже виписали з лікарні. Після арешту наказ про самоізоляцію для навколишніх районів скасували, однак частина вулиць залишається перекритою.
Мешканці Провіденса мають зітхнути трохи легше цього ранку
Додатково
Стрілянина сталася в будівлі інженерного корпусу Брауна Барус і Холлі, де студенти складали іспити. За даними поліції, озброєний чоловік проник усередину через відчинені зовнішні двері, відкрив вогонь по студентах і втік. Слідчі вилучили гільзи з місця події.
Нагадаємо
У суботу, 13 грудня, в районі Браунівського університету (США) сталася стрілянина, внаслідок якої загинули щонайменше 2 людини, а 9 отримали поранення. Адміністрація університету оголосила надзвичайну ситуацію та порадила студентам і співробітникам залишатися в безпечних приміщеннях.
У наслідок стрілянини в кампусі Університету Брауна в місті Провіденс, загинули двоє студентів і ще дев’ятеро людей дістали поранення. Поліція розшукує підозрюваного, його особу досі не встановлено.