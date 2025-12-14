Поліція затримала підозрюваного після стрілянини в Університеті Брауна, де загинули люди

$42.270.00
49.520.00
ukenru
Ексклюзив
12:56 • 5828 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
10:14 • 12134 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 33413 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 58401 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 41400 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 40253 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 33001 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 20149 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 19047 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 16673 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
0м/с
98%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Польщі із серпня фіксують активізацію антиукраїнських меседжів - ЦПД14 грудня, 06:14 • 3580 перегляди
У Баварії затримали п'ятьох осіб за підготовку атаки на різдвяний ярмарок14 грудня, 06:30 • 6884 перегляди
Сили оборони відбили понад 150 атак рф за минулу добу: Генштаб ЗСУ оновив карти боївPhoto14 грудня, 06:48 • 3764 перегляди
В Угорщині тисячі людей вийшли на протести на тлі скандалу з насильством над дітьми14 грудня, 07:13 • 5178 перегляди
Сили ППО знищили 110 зі 138 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували Україну14 грудня, 07:29 • 11219 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 38980 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 46083 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 43810 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 53511 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 77746 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Стів Віткофф
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 20999 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 23286 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 28197 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 62630 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 42985 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ракетна система С-400
С-300
Опалення

Поліція затримала підозрюваного після стрілянини в Університеті Брауна, де загинули люди

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Поліція Провіденса затримала підозрюваного у справі про стрілянину в Університеті Брауна, внаслідок якої загинули двоє студентів та дев'ятеро отримали поранення. Семеро постраждалих перебувають у стабільному стані, один у критично-стабільному, ще одного виписали з лікарні.

Поліція затримала підозрюваного після стрілянини в Університеті Брауна, де загинули люди

У Провіденсі поліція затримала підозрювану особу у справі про стрілянину в Університеті Брауна, внаслідок якої загинули двоє студентів, ще дев’ятеро людей отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Поліція Провіденса підтвердила, що один з підозрюваних вже перебуває під вартою. За словами начальника поліції Оскара Переса, затримання відбулося рано вранці у неділю, і наразі правоохоронці не розшукують інших осіб. Деталі про затриманого не розголошують через триваюче розслідування.

Мер Провіденса Бретт Смайлі повідомив, що семеро поранених перебувають у стабільному стані, а один у критичному, але стабільному, ще одного вже виписали з лікарні. Після арешту наказ про самоізоляцію для навколишніх районів скасували, однак частина вулиць залишається перекритою.

Мешканці Провіденса мають зітхнути трохи легше цього ранку

- сказав Смайлі.

Додатково

Стрілянина сталася в будівлі інженерного корпусу Брауна Барус і Холлі, де студенти складали іспити. За даними поліції, озброєний чоловік проник усередину через відчинені зовнішні двері, відкрив вогонь по студентах і втік. Слідчі вилучили гільзи з місця події.

Нагадаємо

У суботу, 13 грудня, в районі Браунівського університету (США) сталася стрілянина, внаслідок якої загинули щонайменше 2 людини, а 9 отримали поранення. Адміністрація університету оголосила надзвичайну ситуацію та порадила студентам і співробітникам залишатися в безпечних приміщеннях.

У наслідок стрілянини в кампусі Університету Брауна в місті Провіденс, загинули двоє студентів і ще дев’ятеро людей дістали поранення. Поліція розшукує підозрюваного, його особу досі не встановлено. 

Алла Кіосак

Новини Світу
Reuters
Сполучені Штати Америки