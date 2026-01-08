$42.720.15
У ОГП відреагували на інформацію в ЗМІ щодо надання прокурорам квартир

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Офіс Генерального прокурора спростовує інформацію про надання службового житла прокурорам за участь у конкретних кримінальних провадженнях. Житло було надано восьми працівникам наприкінці 2025 року відповідно до законодавства, за рішенням житлової комісії.

У ОГП відреагували на інформацію в ЗМІ щодо надання прокурорам квартир

У Офісі Генерального прокурора відреагували на інформацію, яка поширюється в ЗМІ щодо надання службового житла працівникам органів прокуратури. У ОГП заявили, що інформація щодо надання житла прокурорам за участь у конкретних кримінальних провадженнях не відповідає дійсності. Про це повідомляє пресслужба ОГП, передає УНН.

Деталі

Як заявили в ОГП, у інформаційному просторі поширюється інформація, яка подається через оціночні припущення про надання службового житла працівникам органів прокуратури, та пов’язується з участю прокурорів у конкретних кримінальних провадженнях.

Така інтерпретація не відповідає фактичним обставинам. Наприкінці 2025 року службове житло було надано восьми працівникам органів прокуратури відповідно до вимог законодавства, за рішенням житлової комісії та за єдиною процедурою, що застосовується багато років і не передбачає врахування процесуальної діяльності прокурорів. Окремі працівники перебували у черзі на службове житло понад десять років та мали передбачені законом соціальні підстави для його отримання. Серед них, зокрема, Олександр Ганілов, який перебував на черзі для отримання житла 11 років з 2014 року, батько 5 дітей. У таких випадках йдеться про реалізацію гарантованого законом права, а не про будь-які форми заохочення

- заявили в ОГП.

У прокуратурі додали, що процесуальна діяльність прокурорів, їх участь у кримінальних провадженнях або результати таких проваджень не передбачені законодавством як підстава для ухвалення рішень щодо надання службового житла та не враховуються під час їх прийняття.

Офіс Генерального прокурора звертає увагу дописувачів та медіа на важливість відокремлення фактів від припущень та оціночних суджень при оприлюдненні офіційних даних від ОГП в публічному просторі

- закликали в ОГП.

Контекст

У ЗМІ з’явилася інформація, що прокурор Олександр Ганілов, який представляв обвинувачення в суді проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова та підписував угоду зі слідством з викраденим СБУ нардепом Федором Христенком, отримав від держави квартиру на Печерську.

Нагадаємо

Генеральний прокурор Руслан Кравченко роз'яснив питання, що привернули суспільну увагу, стосовно своєї службової квартири та участі у конкурсі на посаду голови НАБУ. Він підкреслив своє право на службове житло як учасник бойових дій та пояснив обставини його приватизації та подальшого продажу.

Павло Башинський

