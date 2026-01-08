$42.720.15
В ОГП отреагировали на информацию в СМИ о предоставлении прокурорам квартир

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Офис Генерального прокурора опровергает информацию о предоставлении служебного жилья прокурорам за участие в конкретных уголовных производствах. Жилье было предоставлено восьми работникам в конце 2025 года в соответствии с законодательством, по решению жилищной комиссии.

В ОГП отреагировали на информацию в СМИ о предоставлении прокурорам квартир

В Офисе Генерального прокурора отреагировали на информацию, распространяющуюся в СМИ относительно предоставления служебного жилья работникам органов прокуратуры. В ОГП заявили, что информация о предоставлении жилья прокурорам за участие в конкретных уголовных производствах не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба ОГП, передает УНН.

Детали

Как заявили в ОГП, в информационном пространстве распространяется информация, которая подается через оценочные предположения о предоставлении служебного жилья работникам органов прокуратуры, и связывается с участием прокуроров в конкретных уголовных производствах.

Такая интерпретация не соответствует фактическим обстоятельствам. В конце 2025 года служебное жилье было предоставлено восьми работникам органов прокуратуры в соответствии с требованиями законодательства, по решению жилищной комиссии и по единой процедуре, применяемой много лет и не предусматривающей учета процессуальной деятельности прокуроров. Отдельные работники находились в очереди на служебное жилье более десяти лет и имели предусмотренные законом социальные основания для его получения. Среди них, в частности, Александр Ганилов, который находился в очереди для получения жилья 11 лет с 2014 года, отец 5 детей. В таких случаях речь идет о реализации гарантированного законом права, а не о каких-либо формах поощрения

- заявили в ОГП.

В прокуратуре добавили, что процессуальная деятельность прокуроров, их участие в уголовных производствах или результаты таких производств не предусмотрены законодательством как основание для принятия решений о предоставлении служебного жилья и не учитываются при их принятии.

Офис Генерального прокурора обращает внимание авторов и медиа на важность отделения фактов от предположений и оценочных суждений при обнародовании официальных данных от ОГП в публичном пространстве

- призвали в ОГП.

Контекст

В СМИ появилась информация, что прокурор Александр Ганилов, который представлял обвинение в суде против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова и подписывал соглашение со следствием с похищенным СБУ нардепом Федором Христенко, получил от государства квартиру на Печерске.

Напомним

Генеральный прокурор Руслан Кравченко разъяснил вопросы, привлекшие общественное внимание, относительно своей служебной квартиры и участия в конкурсе на должность главы НАБУ. Он подчеркнул свое право на служебное жилье как участник боевых действий и объяснил обстоятельства его приватизации и дальнейшей продажи.

Павел Башинский

