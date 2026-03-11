У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico

Украина получит деньги от стран ЕС для финансирования военных усилий, даже если Венгрия и Словакия продолжат блокировать обещанный кредит в размере 90 млрд евро, со ссылкой на двух дипломатов ЕС сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Лидеры ЕС встретятся на саммите в Брюсселе на следующей неделе, надеясь убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его словацкого коллегу Роберта Фицо сдержать свое обещание одобрить кредит, который должен обеспечить две трети средств, необходимых Украине для продолжения борьбы с российским вторжением, до конца 2027 года.

Но если обе стороны откажутся отступить, страны Балтии и Северной Европы имеют план, как предоставить Украине достаточно денег, чтобы она оставалась на плаву в течение первой половины этого года, сообщили два дипломата ЕС, знакомые с переговорами.

"Общая сумма, рассматриваемая, составляет 30 миллиардов евро", сообщило другое источник, знакомое с ходом переговоров. Поскольку это будут двусторонние кредиты, они не потребуют одобрения ЕС.

Отдельно министр финансов Нидерландов Элко Хайнен заявил во вторник своим коллегам, что его правительство предусмотрело выделение Украине 3,5 миллиарда евро в год как двустороннюю поддержку до 2029 года, сообщили изданию два других дипломата.

Будапешт или любая другая столица ЕС может заблокировать кредит в 90 миллиардов евро, несмотря на то, что соглашение было достигнуто еще в декабре, поскольку один из документов, которые требуют одобрения до выделения средств, предусматривает одобрение всех стран-членов.

"Это не первый раз, когда мы сталкиваемся с подобными трудностями с Венгрией, - заявил во вторник комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис. - Мы выполним этот кредит так или иначе".

Идея предоставления Украине индивидуального финансирования, как пишет издание, была обсуждена еще до декабрьского саммита, на котором лидеры всех стран-членов ЕС договорились о предоставлении одного кредита. Вариант с индивидуальными кредитами тогда считался неприемлемым, поскольку подрывал солидарность ЕС с Украиной и выявлял глубокие разногласия внутри блока, отмечает издание.

"Но если Орбан откажется отказаться от своей оппозиции, то это может быть единственным выходом", - говорится в публикации.

Кредит МВФ дал ЕС время преодолеть вето Венгрии на кредит Киеву в размере €90 млрд

"Потребность Киева в финансировании снизилась после того, как Международный валютный фонд одобрил кредит в размере 8,1 млрд долларов в конце прошлого месяца, выделив сразу 1,5 млрд долларов. По словам четырех человек, знакомых с финансовым положением Киева, страна должна иметь достаточно денег, чтобы оставаться платежеспособной до начала мая", - отмечает издание.

Казалось, что кредит гарантирован, до конца января, когда в результате атаки российского беспилотника был поврежден нефтепровод "Дружба", по которому российская нефть транспортируется через Украину в Венгрию и Словакию. Будапешт и Братислава освобождены от санкций ЕС в отношении российской нефти.

Орбан обвинил Украину в преднамеренном затягивании ремонта трубопровода по политическим причинам и отказался от обещания, данного на декабрьском саммите, одобрить кредит Украине. Венгерский лидер также заблокировал 20-й пакет санкций ЕС против россии, для принятия которого требуется единогласная поддержка всех 27 лидеров.

Кошта рассчитывает на продление действующих и принятие новых санкций против россии завтра

Орбан, у которого должны состояться важные национальные выборы 12 апреля, проводит кампанию на антиукраинской платформе, пишет издание. Его политическая партия "Fidesz" ("Фидес") значительно отстает от оппозиционной партии "Tisza" ("Тиса") в опросах общественного мнения.

Оппозиционная партия Венгрии "Тиса" опережает Орбана на 20 процентов - опрос

Президент Украины Владимир Зеленский, который отрицает обвинения в том, что Киев отказывается ремонтировать трубопровод по политическим причинам, на прошлой неделе заявил журналистам, что хотя он и не хочет этого делать, он мог бы возобновить подачу нефти по трубопроводу "Дружба" "через месяц или полтора" - то есть сразу после выборов в Венгрии, пишет издание.

В прошлом месяце Зеленский заявил журналистам, что Украина не ремонтирует трубопровод, потому что россия неоднократно обстреливала его, в том числе во время ремонтных работ на объекте, отмечает издание.

По словам трех дипломатов, "и в Киеве, и в Брюсселе считают, что если Орбан проиграет выборы, лидер оппозиции Петер Мадьяр может быть более склонен одобрить кредит Украине, особенно если трубопровод "Дружба" будет отремонтирован или если Венгрия получит какой-то другой "пряник" от ЕС".

Хотя Мадьяр во время предвыборной кампании делал критические заявления в адрес Украины и, как и Орбан, исключал поставки войск или оружия, он также признавал россию агрессором в войне. Дипломаты заявили, что "надеются, что его мотивирует желание разблокировать замороженные средства ЕС для Венгрии".

Как отмечает издание, еще один потенциальный стимул: Венгрия подала заявку на получение кредита из 16 миллиардов евро в рамках программы ЕС SAFE, которая предоставляет дешевые средства странам, которые покупают оружие оптом. Европейская комиссия еще не одобрила этой заявки.

"Если Орбан, несмотря на опросы, выиграет выборы, ЕС надеется, что он отойдет в сторону, поскольку ему больше не нужно будет разжигать антиукраинские настроения, чтобы завоевать голоса избирателей", заявили три дипломата.

"Брюссель рассматривает словацкого политика Фицо, который объединился с Орбаном, чтобы заблокировать кредит, как меньшее препятствие", заявили два других представителя ЕС. В воскресенье Фицо пообещал заблокировать кредит, если не будет отремонтирован трубопровод "Дружба", даже если Орбан проиграет выборы.

Фон дер Ляйен обсудила с Фицо энергетику и средства ЕС для Словакии

Во вторник Фицо встретился с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже на полях саммита по ядерной энергетике "и, похоже, отступил от своей воинственной позиции", пишет издание. В видеоролике в соцсетях он заявил, что они "обсудили необходимость возобновления транзита российской нефти через территорию Украины в Словакию", добавив: "Я рад, что по этому вопросу мы разделяем одинаковую точку зрения с Европейской комиссией".

Чиновник ЕС заявил, что когда дело доходит до убеждения Фицо пойти навстречу, "мы достигаем цели".

До сих пор нет никакого прогресса по 20-му пакету санкций ЕС и помощи на €90 млрд - Зеленский