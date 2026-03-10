Кошта рассчитывает на продление действующих и принятие новых санкций против россии завтра

Президент Европейского совета Антониу Кошта надеется, что ЕС завтра продлит санкции против россии и примет новый пакет, о чем заявил во вторник, 10 марта, на конференции послов стран ЕС, пишет УНН.

Мы должны продолжать давить на россию, чтобы она договорилась о справедливом и прочном мире, приемлемом для Украины и не подрывающем безопасность Европы. Я надеюсь, что завтра мы одобрим продление действующих санкций и утвердим следующий пакет - сказал Кошта.

Также глава Евросовета отметил, что "в декабре Евросовет одобрил совместный заем в размере 90 миллиардов евро, подкрепленный бюджетом ЕС, для покрытия финансовых потребностей Украины в течение следующих двух лет".

"И мы выполним это обязательство, взятое на себя всеми лидерами", - подчеркнул Кошта.

Кошта назвал РФ пока единственным бенефициаром войны на Ближнем Востоке