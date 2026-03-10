Кошта назвал РФ пока единственным бенефициаром войны на Ближнем Востоке
Киев • УНН
Глава Евросовета заявил, что конфликт на Ближнем Востоке помогает РФ финансировать войну против Украины. Внимание мира и ресурсы отвлекаются от Киева.
Глава Европейского совета Антониу Кошта призвал к дипломатическому разрешению конфликта на Ближнем Востоке и предупредил, что Россия пока является единственным бенефициаром войны, пишет УНН со ссылкой на dpa.
Детали
"Европейский Союз поддерживает многострадальный народ Ирана. Мы поддерживаем его право жить в мире и определять свое собственное будущее", - заявил Кошта во вторник на ежегодной встрече послов ЕС в Брюсселе.
"Свободы и права человека нельзя достичь с помощью бомб. Только международное право их защищает", - сказал Кошта.
Защита гражданского населения и ядерная безопасность имеют решающее значение, подчеркнул он, призвав избегать дальнейшей эскалации.
Обращаясь к более широким последствиям бурного конфликта, Кошта заявил, что "пока в этой войне есть только один победитель: Россия".
Война в Иране "постоянно подрывает позиции Украины, нарушая международное право", сказал он, намекая, как пишет издание, "на опасения, что удары США и Израиля по Ирану могут его нарушить".
Москва "получает новые ресурсы для финансирования войны против Украины с ростом цен на энергоносители", сказал Кошта.
"Она получает выгоду от перенаправления военных сил, которые могли бы быть направлены на поддержку Украины. И она выигрывает от снижения внимания к украинскому фронту, поскольку конфликт на Ближнем Востоке выходит на первый план", - отметил Кошта.
