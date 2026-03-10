Кошта назвал РФ пока единственным бенефициаром войны на Ближнем Востоке

Глава Европейского совета Антониу Кошта призвал к дипломатическому разрешению конфликта на Ближнем Востоке и предупредил, что Россия пока является единственным бенефициаром войны, пишет УНН со ссылкой на dpa.

Детали

"Европейский Союз поддерживает многострадальный народ Ирана. Мы поддерживаем его право жить в мире и определять свое собственное будущее", - заявил Кошта во вторник на ежегодной встрече послов ЕС в Брюсселе.

"Свободы и права человека нельзя достичь с помощью бомб. Только международное право их защищает", - сказал Кошта.

Защита гражданского населения и ядерная безопасность имеют решающее значение, подчеркнул он, призвав избегать дальнейшей эскалации.

Обращаясь к более широким последствиям бурного конфликта, Кошта заявил, что "пока в этой войне есть только один победитель: Россия".

Война в Иране "постоянно подрывает позиции Украины, нарушая международное право", сказал он, намекая, как пишет издание, "на опасения, что удары США и Израиля по Ирану могут его нарушить".

Москва "получает новые ресурсы для финансирования войны против Украины с ростом цен на энергоносители", сказал Кошта.

"Она получает выгоду от перенаправления военных сил, которые могли бы быть направлены на поддержку Украины. И она выигрывает от снижения внимания к украинскому фронту, поскольку конфликт на Ближнем Востоке выходит на первый план", - отметил Кошта.

Война против Ирана спасает экономику рф из-за роста цен на нефть - Politico