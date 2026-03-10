$43.730.0850.540.36
Война против Ирана спасает экономику рф из-за роста цен на нефть - Politico

Киев • УНН

 • 416 просмотра

Скачок цен на нефть выше 100 долларов стал спасательным кругом для бюджета рф. Эксперты считают, что это поможет кремлю отложить сложные решения.

Война против Ирана спасает экономику рф из-за роста цен на нефть - Politico

российский диктатор владимир путин оказался перед непростым выбором - ограничить или полностью прекратить войну против Украины, либо рискнуть серьезно навредить своей экономике. К тому же в мире появилась еще одна проблема - боевые действия на Ближнем Востоке между Ираном с одной стороны и США и Израилем - с другой. После атак на иранские нефтяные объекты в минувшие выходные, цены на нефть взлетели до более чем 100 долларов за баррель, достигнув самого высокого уровня с лета 2022 года, когда рынки резко выросли после полномасштабного российского вторжения в Украину.

Для россии скачок цен на нефть является экономическим выигрышем в решающий момент, поскольку стоимость четырех лет войны в Украине угрожала перерасти во внутренний экономический кризис. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Бюджетный план российского министерства финансов на этот год предусматривал базовый показатель в 59 долларов за баррель нефти марки Urals, основной экспортной смеси страны. Но в январе доходы от энергетики упали до самого низкого уровня с 2020 года, что ухудшило и без того неутешительные налоговые поступления.

Однако даже несмотря на западные санкции и нехватку рабочей силы, это был далеко не крах российской экономики, заявил Сергей Вакуленко, старший научный сотрудник Центра Карнеги "россия-Евразия".

В то же время российское правительство никогда не ставило целью прекратить войну против Украины. Но впоследствии, когда Израиль и США атаковали Иран, судоходство через Ормузский пролив остановилось, что привело к стремительному росту цен на нефть.

По словам российского оппозиционного политика и бывшего заместителя министра энергетики рф владимира милова, москва получила свой "спасательный круг". Он добавил: вместо того, чтобы продавать нефть со скидкой из-за западных санкций, россия теперь может получать за нее более высокие цены, поскольку ее основные покупатели - Индия и Китай - пытаются обеспечить себя поставками.

Однако эксперты предупреждают, что москве еще рано праздновать победу.

Для того, чтобы экономика почувствовала значительную разницу, россии нужно, чтобы цены на нефть оставались на текущем уровне примерно в течение года. Один-два месяца высоких цен, безусловно, помогут, но не спасут ситуацию

- заявил владимир милов.

Сергей Вакуленко считает, что кратковременный скачок цен лишь поможет отложить принятие сложных решений.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Иран планирует ввести пошлины на танкеры и суда в Персидском заливе.

Евгений Устименко

