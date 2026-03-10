Іран готує мита на нафтові танкери та судна в Перській затоці - CNN

Іран планує ввести мита на танкери та судна в Перській затоці, з посиланням на джерело повідомило CNN, пише УНН.

Деталі

Іран, як повідомляється, завершує розробку планів щодо запровадження "мита на безпеку" в Перській затоці на нафтові танкери та комерційні судна, що належать країнам-союзникам США, про що повідомило CNN іранське джерело, знайоме зі стратегією керівництва.

Джерело наполягало на тому, що Ормузька протока "закрита", навіть якщо президент США Дональд Трамп стверджує, що вона відкрита.

"Ми тримаємо гвинт світової ціни на нафту в своїх руках, і ще довго США доведеться чекати на наші дії, щоб контролювати ціну. Ціни на енергоносії стали нестабільними, і ми продовжуватимемо боротьбу, поки Трамп не оголосить поразку", – сказало джерело.

