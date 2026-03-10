Іран готує мита на нафтові танкери та судна в Перській затоці - CNN

$43.730.0850.540.36
ukenru
Ексклюзив
08:20 • 16405 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 36179 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 74327 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 46877 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 53084 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 53346 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 32498 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 73288 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 33960 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 49534 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+5°
1.5м/с
60%
761мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Пакистан вводить жорстку економію через стрибок цін на нафту10 березня, 00:43 • 14970 перегляди
"Він був би набагато більш корисним, якби закінчив війну проти України": Трамп - про розмову з путіним10 березня, 01:18 • 17559 перегляди
Ворог вночі атакував Харків: пошкоджено приватні будинки та господарські споруди10 березня, 01:54 • 13825 перегляди
США повідомили G7, що послаблення санкцій проти росії буде обмеженим06:25 • 22326 перегляди
У п'яти областях України є знеструмлення через обстріли - МіненергоVideo08:42 • 10911 перегляди
Публікації
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Ексклюзив
08:20 • 16419 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto9 березня, 13:29 • 61216 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 9 березня, 11:31 • 65190 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 73298 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 67443 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Музикант
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Харків
Реклама
УНН Lite
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 20366 перегляди
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки9 березня, 16:37 • 27525 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок9 березня, 15:28 • 27439 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters9 березня, 15:15 • 28441 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo9 березня, 12:47 • 30819 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Золото
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot

Іран готує мита на нафтові танкери та судна в Перській затоці - CNN

Київ • УНН

 • 800 перегляди

Іран планує запровадити мито на безпеку для суден союзників США у Перській затоці. Влада країни прагне контролювати світові ціни на нафту через протоку.

Іран готує мита на нафтові танкери та судна в Перській затоці - CNN

Іран планує ввести мита на танкери та судна в Перській затоці, з посиланням на джерело повідомило CNN, пише УНН.

Деталі

Іран, як повідомляється, завершує розробку планів щодо запровадження "мита на безпеку" в Перській затоці на нафтові танкери та комерційні судна, що належать країнам-союзникам США, про що повідомило CNN іранське джерело, знайоме зі стратегією керівництва.

Джерело наполягало на тому, що Ормузька протока "закрита", навіть якщо президент США Дональд Трамп стверджує, що вона відкрита.

"Ми тримаємо гвинт світової ціни на нафту в своїх руках, і ще довго США доведеться чекати на наші дії, щоб контролювати ціну. Ціни на енергоносії стали нестабільними, і ми продовжуватимемо боротьбу, поки Трамп не оголосить поразку", – сказало джерело.

Нові атаки на країни Перської затоки та суперечливі заяви Трампа - що відомо про Близький Схід на ранок10.03.26, 09:00 • 3540 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвіт
Санкції
Енергетика
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран