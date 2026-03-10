Иран готовит пошлины на нефтяные танкеры и суда в Персидском заливе - CNN

Иран планирует ввести пошлины на танкеры и суда в Персидском заливе, со ссылкой на источник сообщило CNN, пишет УНН.

Детали

Иран, как сообщается, завершает разработку планов по введению "пошлины за безопасность" в Персидском заливе на нефтяные танкеры и коммерческие суда, принадлежащие странам-союзникам США, о чем сообщило CNN иранский источник, знакомый со стратегией руководства.

Источник настаивал на том, что Ормузский пролив "закрыт", даже если президент США Дональд Трамп утверждает, что он открыт.

"Мы держим винт мировой цены на нефть в своих руках, и еще долго США придется ждать наших действий, чтобы контролировать цену. Цены на энергоносители стали нестабильными, и мы будем продолжать борьбу, пока Трамп не объявит поражение", – сказал источник.

