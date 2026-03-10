$43.730.0850.540.36
Новые атаки на страны Персидского залива и противоречивые заявления Трампа - что известно о Ближнем Востоке на утро

Киев • УНН

 • 2410 просмотра

Из-за обстрелов энергоинфраструктуры и закрытия Ормузского пролива цена Brent достигла 120 долларов. Израиль атаковал Тегеран в ответ на удары дронов.

Новые атаки на страны Персидского залива и противоречивые заявления Трампа - что известно о Ближнем Востоке на утро

Во вторник Иран начал новые атаки на страны Персидского залива, продолжая оказывать давление на Ближний Восток в войне, которая привела к резкому росту цен на нефть и ударила по мировой экономике, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

По данным AP, рано утром в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) и Бахрейне прозвучали сирены, оповещающие о приближении ракет, тогда как Саудовская Аравия заявила об уничтожении двух беспилотников над своим богатым нефтью восточным регионом, а Национальная гвардия Кувейта сообщила о сбитии шести беспилотников.

В результате авиаудара на севере Ирака погибли пять проиранских ополченцев.

Как отмечает AP, с начала войны в Иране погибло по меньшей мере 1230 человек, в Ливане - по меньшей мере 397 и в Израиле - 11, сообщают чиновники. Всего погибло семеро военнослужащих США.

Помимо ракетных обстрелов и дроновых ударов по Израилю и американским базам в регионе, Иран также наносит удары по энергетической инфраструктуре, что в сочетании с его контролем над Ормузским проливом привело к резкому росту цен на нефть, пишет издание.

Цена на нефть марки Brent, международный стандарт, в понедельник подскочила почти до 120 долларов, а затем снизилась, но во вторник до сих пор составляла около 90 долларов за баррель, что почти на 24% выше, чем в начале войны 28 февраля.

Финансовые рынки, которые в последние дни резко колебались, начали день во вторник в Азии с раннего роста, что основывается на позднем оптимизме в США.

Столкнувшись с трудностями, связанными с конфликтом, нефтяной гигант Саудовской Аравии Aramco сообщил о прибыли в 2025 году в размере 104 миллиарда долларов, что меньше, чем 110 миллиардов долларов в 2024 году.

Aramco, ранее известная как Saudi Arabian Oil Co., заявила, что ее доход в 2025 году составил 445 миллиардов долларов, что меньше, чем 480 миллиардов долларов в 2024 году.

Президент США Дональд Трамп, который ранее заявлял, что война может длиться месяц или дольше, во вторник попытался преуменьшить растущие опасения по поводу того, что это может быть долгосрочный региональный конфликт, заявив, что это "будет краткосрочная операция".

CNN отмечает, что по мере того, как удары продолжаются на Ближнем Востоке вторую неделю подряд, президент США Трамп дает противоречивые ответы о том, как долго продлится война, тогда как Иран сигнализирует о своей готовности к длительной борьбе.

Вот что еще известно:

  • Израиль наносит удары по Ирану: Израиль начал "широкую волну" ударов по Тегерану в ночь на вторник, после того, как ранее в понедельник, как пишет CNN, атаковал военную инфраструктуру в трех иранских провинциях. Также, как отмечает AP, израильские военные заявили, что завершили серию ударов, направленных против финансового подразделения "Хезболлы" - "Аль-Кард аль-Хасан". Израиль утверждает, что "Хезболла" использует "Аль-Кард аль-Хасан" для финансирования своей военной деятельности, а также на прошлой неделе атаковала несколько отделений группировки на юге и востоке Ливана;
    • страны Персидского залива: соседние страны в понедельник сообщили о новых атаках, в результате иранского удара в Бахрейне погиб один человек и еще восемь получили ранения. На прошлой неделе президент Ирана заявил, что Тегеран прекратит наносить удары по своим соседям, если атаки на Иран не будут из этих стран;
      • комментарии Трампа: в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что цели США «достаточно хорошо достигнуты», и война может скоро закончиться - сразу после того, как заявил республиканцам в Палате представителей, что «мы не выиграли достаточно». Он также сказал, что США оставляют некоторые «важные цели» в Иране для будущих атак. Трамп также заявил, что он «разочарован» выбором нового верховного лидера Ирана Моджтабой Хаменеи, сыном убитого лидера Али Хаменеи. Но Трамп не сказал, что хочет нанести удар по новому лидеру;
        • школа для девочек: продолжаются последствия удара по иранской школе для девочек, в результате которого, по данным иранских государственных СМИ, погибли по меньшей мере 168 детей. Трамп предположил, что другие страны могли нанести удар по школе, как пишет CNN, "ошибочно утверждая, что Иран обладает ракетами «Томагавк», подобными той, которая, как считается, была использована в атаке". Ранее появились кадры, на которых, очевидно, снята американская ракета, нацеленная на иранскую военно-морскую базу неподалеку от школы;
          • нарушение поставок нефти: страны готовятся к последствиям, поскольку, по оценкам, 20% мировых поставок нефти уже нарушено. Пакистан объявил о крайних мерах жесткой экономии, Южная Корея вводит первое за почти 30 лет ограничение цен на топливо, а министры стран G7 встретились, чтобы обсудить возможность высвобождения стратегических нефтяных резервов. Тем временем Трамп заявил, что он «отменит некоторые санкции, связанные с нефтью», не уточнив, какие именно, и утверждал, что война в конечном итоге снизит цены на нефть в долгосрочной перспективе;
            • Ормузский пролив: Тегеран и Вашингтон обмениваются угрозами относительно этого важнейшего водного пути, который фактически закрыт с начала войны. Трамп попытался успокоить операторов танкеров, которые отказываются проходить через пролив, и пригрозил более жесткими мерами в отношении Ирана, если тот попытается остановить поток нефти. Иран ответил, что его вооруженные силы «ожидают» американские военно-морские корабли в проливе;
              • угрозы Тегерана: Иран усилит ракетные удары и будет запускать только ракеты с боеголовками весом более тонны, заявил в понедельник иранский военный командующий. Отдельно высокопоставленный иранский чиновник исключил дипломатические меры на данный момент, заявив в интервью CNN, что Тегеран продолжит атаковать страны Персидского залива и что война закончится только из-за экономических потерь.

                Юлия Шрамко

