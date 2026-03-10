Враг ночью атаковал Харьков: повреждены частные дома и хозяйственные постройки

$43.730.0850.540.36
9 марта, 19:48 • 12912 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 32537 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 25745 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 32661 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 38281 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 24401 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 53508 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 32082 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 48110 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 65849 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки9 марта, 16:37 • 17148 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 12195 просмотра
путин предлагает Европе возобновить закупку нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке9 марта, 18:37 • 6738 просмотра
Трамп назвал "большой ошибкой" избрание Моджтабы Хаменеи лидером Ирана9 марта, 18:51 • 12023 просмотра
Трамп отменяет санкции против стран-покупателей российской нефти22:56 • 26634 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto9 марта, 13:29 • 40781 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий9 марта, 11:31 • 48247 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 53504 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 52956 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 118987 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Юлия Свириденко
Игорь Терехов
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Венгрия
Израиль
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 12237 просмотра
Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки9 марта, 16:37 • 17229 просмотра
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок9 марта, 15:28 • 17561 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters9 марта, 15:15 • 18730 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto9 марта, 12:47 • 25052 просмотра
Техника
Фильм
Социальная сеть
Золото
Шахед-136

Враг ночью атаковал Харьков: повреждены частные дома и хозяйственные постройки

Киев • УНН

 • 544 просмотра

российский дрон повредил частные дома и хозяйственные постройки в Харькове. На месте попадания работают спасатели, информация о пострадавших пока отсутствует.

Враг ночью атаковал Харьков: повреждены частные дома и хозяйственные постройки

В результате попадания "шахеда" в Холодногорском районе Харькова повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

По его словам, по состоянию на сейчас информации о пострадавших нет.

На месте работают спасатели, медики и коммунальные службы. Продолжается обследование территории и ликвидация последствий удара

- рассказал Терехов.

Напомним

В понедельник, 9 марта, российский беспилотник ударил вблизи многоквартирного жилого дома в Индустриальном районе Харькова. В результате удара известно о восьми пострадавших.

Спасатели завершили разбор завалов разрушенной российской ракетой пятиэтажки в Харькове09.03.26, 10:30 • 3222 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Игорь Терехов
Харьков