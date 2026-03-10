Враг ночью атаковал Харьков: повреждены частные дома и хозяйственные постройки

В результате попадания "шахеда" в Холодногорском районе Харькова повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

По его словам, по состоянию на сейчас информации о пострадавших нет.

На месте работают спасатели, медики и коммунальные службы. Продолжается обследование территории и ликвидация последствий удара - рассказал Терехов.

Напомним

В понедельник, 9 марта, российский беспилотник ударил вблизи многоквартирного жилого дома в Индустриальном районе Харькова. В результате удара известно о восьми пострадавших.

Спасатели завершили разбор завалов разрушенной российской ракетой пятиэтажки в Харькове