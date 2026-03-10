Враг ночью атаковал Харьков: повреждены частные дома и хозяйственные постройки
Киев • УНН
российский дрон повредил частные дома и хозяйственные постройки в Харькове. На месте попадания работают спасатели, информация о пострадавших пока отсутствует.
В результате попадания "шахеда" в Холодногорском районе Харькова повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.
Детали
По его словам, по состоянию на сейчас информации о пострадавших нет.
На месте работают спасатели, медики и коммунальные службы. Продолжается обследование территории и ликвидация последствий удара
Напомним
В понедельник, 9 марта, российский беспилотник ударил вблизи многоквартирного жилого дома в Индустриальном районе Харькова. В результате удара известно о восьми пострадавших.
