Сибига и глава МИД Литвы согласовали санкции против РФ и обсудили действия Венгрии
Киев • УНН
Главы МИД Украины и Литвы обсудили усиление санкций и энергетическое сотрудничество перед заседанием Совета ЕС. Сибига сообщил о захвате Венгрией средств украинских банков.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел разговор со своим литовским коллегой Кястутисом Будрисом. Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует УНН.
Подробности
По словам Сибиги, стороны согласовали позиции перед предстоящим заседанием Совета ЕС по иностранным делам.
Мы сосредоточились на усилении санкций против России и поддержании прочного европейского единства в поддержку Украины. Мы также обсудили сотрудничество в энергетической сфере, учитывая текущие вызовы и важность более тесной координации между нашими странами для укрепления региональной устойчивости
Он также проинформировал литовского коллегу о незаконном захвате Венгрией средств граждан Украины и государственных банков. Кроме того, министры обменялись мнениями о вкладе Украины в более широкую международную безопасность, "в частности благодаря нашему опыту в противодействии новым угрозам, которые также влияют на такие регионы, как Ближний Восток".
Напомним
В январе Президент Украины Владимир Зеленский в Вильнюсе встретился со своими литовским и польским коллегами Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким. Речь шла, в частности, о вступлении Украины в Евросоюз и "нашей дипломатической работе с партнерами, прежде всего с Америкой".
