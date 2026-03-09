Сибига и глава МИД Литвы согласовали санкции против РФ и обсудили действия Венгрии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел разговор со своим литовским коллегой Кястутисом Будрисом. Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует УНН.

Подробности

По словам Сибиги, стороны согласовали позиции перед предстоящим заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

Мы сосредоточились на усилении санкций против России и поддержании прочного европейского единства в поддержку Украины. Мы также обсудили сотрудничество в энергетической сфере, учитывая текущие вызовы и важность более тесной координации между нашими странами для укрепления региональной устойчивости - рассказал глава украинского МИД.

Он также проинформировал литовского коллегу о незаконном захвате Венгрией средств граждан Украины и государственных банков. Кроме того, министры обменялись мнениями о вкладе Украины в более широкую международную безопасность, "в частности благодаря нашему опыту в противодействии новым угрозам, которые также влияют на такие регионы, как Ближний Восток".

Напомним

В январе Президент Украины Владимир Зеленский в Вильнюсе встретился со своими литовским и польским коллегами Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким. Речь шла, в частности, о вступлении Украины в Евросоюз и "нашей дипломатической работе с партнерами, прежде всего с Америкой".

