Сибига и глава МИД Литвы согласовали санкции против РФ и обсудили действия Венгрии

Киев • УНН

 • 304 просмотра

Главы МИД Украины и Литвы обсудили усиление санкций и энергетическое сотрудничество перед заседанием Совета ЕС. Сибига сообщил о захвате Венгрией средств украинских банков.

Сибига и глава МИД Литвы согласовали санкции против РФ и обсудили действия Венгрии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел разговор со своим литовским коллегой Кястутисом Будрисом. Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует УНН.

Подробности

По словам Сибиги, стороны согласовали позиции перед предстоящим заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

Мы сосредоточились на усилении санкций против России и поддержании прочного европейского единства в поддержку Украины. Мы также обсудили сотрудничество в энергетической сфере, учитывая текущие вызовы и важность более тесной координации между нашими странами для укрепления региональной устойчивости

- рассказал глава украинского МИД.

Он также проинформировал литовского коллегу о незаконном захвате Венгрией средств граждан Украины и государственных банков. Кроме того, министры обменялись мнениями о вкладе Украины в более широкую международную безопасность, "в частности благодаря нашему опыту в противодействии новым угрозам, которые также влияют на такие регионы, как Ближний Восток".

Напомним

В январе Президент Украины Владимир Зеленский в Вильнюсе встретился со своими литовским и польским коллегами Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким. Речь шла, в частности, о вступлении Украины в Евросоюз и "нашей дипломатической работе с партнерами, прежде всего с Америкой".

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Андрей Сибига
Совет Европейского Союза
Европейский Союз
Литва
Украина