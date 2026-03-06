россия расширяет военные подразделения у границ НАТО – разведка Литвы

россия расширяет военные подразделения вблизи границ стран НАТО и использует войну против Украины для подготовки военных, которые могут быть задействованы в будущем конфликте с Альянсом. Об этом говорится в ежегодной оценке угроз национальной безопасности литовской разведки, передает УНН.

Детали

В отчете отмечается, что москва формирует военные подразделения на границе со странами НАТО, которые получают боевой опыт в войне против Украины. После завершения боевых действий эти силы могут стать основой для военных группировок в потенциальном конфликте с Альянсом.

По оценке литовской разведки, в случае снятия санкций россия сможет подготовиться к масштабной войне с НАТО примерно за шесть лет.

В отчете подчеркивается, что москва может создать армию на 30–50% больше, чем до начала полномасштабного вторжения в Украину, а также модернизировать ее. При этом стратегические запасы вооружения и боеприпасов могут быть полностью восстановлены.

Среди ключевых стратегических целей россии, как отмечается в документе, остаются полное подчинение Украины и изменение баланса сил в Европе в свою пользу.

В литовской разведке также указали, что российская военная промышленность активно наращивает производство, в частности при поддержке Китая. Это позволяет москве уменьшать зависимость от западных технологий. После завершения войны избыток вооружения может создать дополнительные угрозы для глобальной безопасности.

Литва, граничащая с россией и ее союзником беларусью, является членом НАТО и Европейского Союза и одним из наиболее активных союзников Украины.

В отчете также упоминаются взрывы посылок в 2024 году, за которые литовские должностные лица обвиняли российскую военную разведку. По мнению авторов отчета, подобные атаки могут быть масштабированы и использоваться для нанесения вреда людям.

В то же время в разведке отметили, что серия повреждений газопроводов, энергетических кабелей и телекоммуникационных линий в Балтийском море с 2023 года, хотя и была связана с судами, выходившими из российских портов, вероятно не была преднамеренной.

После ряда инцидентов в Балтийском море страны региона находятся в состоянии повышенной готовности. НАТО уже заявляло о намерении усилить свое военное присутствие в этом регионе.

Напомним

Литовские прокуроры обвинили пятерых человек в терроризме от имени российской разведки после попытки заложить зажигательные устройства на самолетах. Международное расследование выявило 22 человека, причастных к преступлениям, организованным российской разведкой.