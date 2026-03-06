$43.810.09
Литовські прокурори висунули обвинувачення у тероризмі п’ятьом особам, пов’язаним із рф

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Литовські прокурори звинуватили п'ятьох осіб у тероризмі від імені російської розвідки після спроби закласти запальні пристрої на літаках. Міжнародне розслідування виявило 22 осіб, причетних до злочинів, організованих російською розвідкою.

Литовські прокурори висунули обвинувачення у тероризмі п’ятьом особам, пов’язаним із рф

Литовські прокурори висунули обвинувачення п’ятьом особам у організації та здійсненні терористичних актів від імені російської військової розвідки після спроби закласти запальні пристрої на літаках. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Як повідомили прокурори у Вільнюсі в п’ятницю, громадянин Литви разом із спільниками у 2024 році використовував служби доставки DHL та DPD для відправки чотирьох посилок із саморобними запальними пристроями.

Одна з відправлень вибухнула в аеропорту Лейпцига, інша загорілася в вантажівці у Польщі. Третя посилка прибула до Великої Британії та спалахнула на складі. Четверта не вибухнула через несправність і була перехоплена правоохоронцями, повідомили прокурори.

Влада Вільнюса продовжує розшукувати ще двох осіб, зазначили прокурори.

Міжнародне розслідування, проведене спільно з Польщею, Німеччиною, Нідерландами та Великою Британією, показало, що злочини були організовані та скоординовані особами, пов’язаними з російською розвідкою, йдеться у заяві литовських прокурорів.

Міжнародна команда слідчих виявила 22 осіб, які планували і вчинили ці злочини, зазначено у заяві.

Уряди Європи б’ють на сполох щодо зростаючої загрози актів саботажу та дестабілізації, які підтримуються росією, з початку повномасштабного вторгнення Кремля в Україну.

Литовська розвідка у п’ятницю попередила, що російська військова розвідка, ГРУ, "прагне покращити виконання своїх операцій та усунути їх хаотичне проведення", що може збільшити загрозу для громадської безпеки. росія неодноразово заперечувала свою причетність до таких дій.

У Німеччині висунули звинувачення українцю через диверсії з посилками09.02.26, 19:36 • 5818 переглядiв

Прокурори зазначили, що організована група наймала соціально вразливих людей з росії, Латвії, Естонії, Литви та України через Telegram для виконання окремих завдань підготовки до терористичних актів.

Наприклад, електронні таймери були встановлені в масажних подушках. Використовувався терміт, який виробляє тепло до 3000 градусів і застосовується у промислових та військових цілях.

Розслідування також показало, що ще дві тестові посилки були відправлені до США та Канади, а дві аналогічні посилки виявлено в Амстердамі.

У Польщі фігурантам справи про вибухові посилки загрожує довічне ув’язнення16.01.26, 22:39 • 4201 перегляд

Ольга Розгон

