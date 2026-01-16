$43.180.08
ukenru
18:27 • 4484 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
18:20 • 7892 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
17:23 • 12308 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 15037 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 32450 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 29961 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 26962 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 25408 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 24384 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 34422 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
У Польщі фігурантам справи про вибухові посилки загрожує довічне ув’язнення

Київ • УНН

 • 6 перегляди

П'ятьом чоловікам (чотирьом українцям та одному росіянину) у Польщі висунули обвинувачення у справі про диверсійну операцію. Вони намагалися відправити посилки з вибухівкою до різних країн, за що їм загрожує довічне позбавлення волі.

У Польщі фігурантам справи про вибухові посилки загрожує довічне ув’язнення

У Польщі висунули обвинувачення п’ятьом чоловікам (чотирьом громадянам України та одному росії) у справі про диверсійну операцію, яку, за даними слідства, координували російські спецслужби, пише Reuters, пише УНН.

Деталі

Зловмисники намагалися відправити посилки із вибухівкою до Великобританії, США, Канади й інших держав. Якщо вину доведуть, всім фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

За версією слідства, підозрювані брали участь у підготовці або здійсненні актів саботажу проти логістичної та авіаційної інфраструктури. Зокрема, один із фігурантів планував виготовляти посилки з прихованими запальними пристроями та вибухівкою і надсилати їх до Британії і Польщі.

Іншого підозрюваного слідчі вважають причетним до підготовки "майбутніх диверсійних дій", зокрема, відправлення двох посилок до США й Канади. Ще один фігурант справи відповідав за приймання, зберігання і перевезення пакунків між Вільнюсом і Каунасом у Литві.

Німеччина звинуватила двох українців у змові для підірвання посилок за дорученням рф13.01.26, 18:48 • 3853 перегляди

У МЗС України повідомили агенції Reuters, що підозрюваних ідентифікували й затримали за сприяння української сторони. Представник відомства закликав громадян України не піддаватися на пропозиції "легких грошей" від російських спецслужб.

У 2024 році в межах цієї схеми вибухнули три посилки на кур’єрських складах у Британії, Німеччині та Польщі. Окремо Литва раніше заявляла, що вибухи посилок DHL організували й контролювали громадяни Росії, пов’язані з воєнною розвідкою рф.

Ще одному підозрюваному — громадянину росії — обвинувачення поки що офіційно не висунули. Польська сторона намагається домогтися його екстрадиції з Азербайджану.

Федеральний суд Німеччини поклав провину за напад на газопровід "Північний потік" на Україну - ЗМІ15.01.26, 20:25 • 6438 переглядiв

Ольга Розгон

