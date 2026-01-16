У Польщі фігурантам справи про вибухові посилки загрожує довічне ув’язнення

У Польщі висунули обвинувачення п’ятьом чоловікам (чотирьом громадянам України та одному росії) у справі про диверсійну операцію, яку, за даними слідства, координували російські спецслужби, пише Reuters, пише УНН.

Деталі

Зловмисники намагалися відправити посилки із вибухівкою до Великобританії, США, Канади й інших держав. Якщо вину доведуть, всім фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

За версією слідства, підозрювані брали участь у підготовці або здійсненні актів саботажу проти логістичної та авіаційної інфраструктури. Зокрема, один із фігурантів планував виготовляти посилки з прихованими запальними пристроями та вибухівкою і надсилати їх до Британії і Польщі.

Іншого підозрюваного слідчі вважають причетним до підготовки "майбутніх диверсійних дій", зокрема, відправлення двох посилок до США й Канади. Ще один фігурант справи відповідав за приймання, зберігання і перевезення пакунків між Вільнюсом і Каунасом у Литві.

У МЗС України повідомили агенції Reuters, що підозрюваних ідентифікували й затримали за сприяння української сторони. Представник відомства закликав громадян України не піддаватися на пропозиції "легких грошей" від російських спецслужб.

У 2024 році в межах цієї схеми вибухнули три посилки на кур’єрських складах у Британії, Німеччині та Польщі. Окремо Литва раніше заявляла, що вибухи посилок DHL організували й контролювали громадяни Росії, пов’язані з воєнною розвідкою рф.

Ще одному підозрюваному — громадянину росії — обвинувачення поки що офіційно не висунули. Польська сторона намагається домогтися його екстрадиції з Азербайджану.

