Федеральний суд Німеччини поклав провину за напад на газопровід "Північний потік" на Україну - ЗМІ

Вищий кримінальний суд Німеччини ухвалив: підозрюваний у диверсії на газопроводі "Північний потік" залишиться під вартою. У своєму рішенні суд вперше торкнувся делікатних деталей розслідування, а також - поклав провину за напад на газопровід "Північний потік" на Україну, передає УНН із посиланням на Spiegel.

Деталі

Видання зауважує, що вперше німецький суд публічно прокоментував передбачувані обставини нападу на газопровід "Північний потік".

Вибухи на газопроводах були "ймовірно" скоєні "за дорученням іноземної держави", — йдеться в ухвалі Федерального суду Німеччини від 10 грудня, опублікованій цього четверга. Далі в документі стає зрозумілим, що суд має на увазі Україну.

Рішення послідувало за апеляцією на утримання під вартою, поданим захистом Сергія К., колишнього бійця спецпідрозділу української армії, який перебуває під вартою в Німеччині після арешту в Італії минулого року. Федеральний суд Німеччини, розташований у Карлсруе, ухвалив, що він має залишатися під вартою.

Видання додає, що генеральний прокурор звинувачує українця у неконституційному саботажі, вибуху та руйнуванні будівель. Під час арешту в Італії К. заперечував свою причетність. Його адвокати пізніше заявили у Федеральному суді Німеччини: незалежно від того, чи був К. причетний до нападу, передбачуваним винуватцям слід надати так званий функціональний імунітет.

Напад був частиною війни між Україною та росією, написали адвокати у своїй апеляції проти його затримання. Таким чином, пошкодження інфраструктури, що має важливе значення для росії, допустиме відповідно до міжнародного права. Вони стверджували, що трубопроводи "Північний потік" були атаковані у міжнародних водах і є законною військовою метою, за рахунок якої росія фінансує свою агресивну війну.

