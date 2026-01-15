Федеральний суд Німеччини поклав провину за напад на газопровід "Північний потік" на Україну - ЗМІ

$43.180.08
50.320.20
ukenru
14:15 • 8004 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
13:18 • 14891 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 46189 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 58704 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 33139 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 31896 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 50802 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 41102 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 42326 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 36828 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Київ та область досі без графіків, через нові атаки рф знеструмлення на Житомирщині та Харківщині - Міненерго15 січня, 08:33 • 29379 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 40265 перегляди
Засідання Верховної Ради завершили через брак голосів15 січня, 11:12 • 6796 перегляди
Чи скасують комендантську годину та як оновлять Пункти Незламності: відбулось перше засідання штабу щодо ситуації в Києві15 січня, 11:34 • 5012 перегляди
Рада відхилила правку про скасування відстрочки студентам 25+15 січня, 11:42 • 18911 перегляди
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати18:00 • 1626 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 40282 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 46197 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 58712 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 57470 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Тимошенко
Віталій Кличко
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Дніпро (місто)
Чернігівська область
Реклама
УНН Lite
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto16:22 • 2496 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 21006 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 42941 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 76780 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 67836 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Дипломатка

Федеральний суд Німеччини поклав провину за напад на газопровід "Північний потік" на Україну - ЗМІ

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Вищий кримінальний суд Німеччини залишив під вартою підозрюваного у диверсії на "Північному потоці", вперше публічно звинувативши Україну. Суд заявив, що вибухи були скоєні "за дорученням іноземної держави", маючи на увазі Україну.

Федеральний суд Німеччини поклав провину за напад на газопровід "Північний потік" на Україну - ЗМІ

Вищий кримінальний суд Німеччини ухвалив: підозрюваний у диверсії на газопроводі "Північний потік" залишиться під вартою. У своєму рішенні суд вперше торкнувся делікатних деталей розслідування, а також - поклав провину за напад на газопровід "Північний потік" на Україну, передає УНН із посиланням на Spiegel.

Деталі

Видання зауважує, що вперше німецький суд публічно прокоментував передбачувані обставини нападу на газопровід "Північний потік".

Вибухи на газопроводах були "ймовірно" скоєні "за дорученням іноземної держави", — йдеться в ухвалі Федерального суду Німеччини від 10 грудня, опублікованій цього четверга. Далі в документі стає зрозумілим, що суд має на увазі Україну.

Рішення послідувало за апеляцією на утримання під вартою, поданим захистом Сергія К., колишнього бійця спецпідрозділу української армії, який перебуває під вартою в Німеччині після арешту в Італії минулого року. Федеральний суд Німеччини, розташований у Карлсруе, ухвалив, що він має залишатися під вартою.

Президент Чехії: атаки на "Північний потік" можуть бути законною метою у війні21.08.24, 15:30 • 51971 перегляд

Видання додає, що генеральний прокурор звинувачує українця у неконституційному саботажі, вибуху та руйнуванні будівель. Під час арешту в Італії К. заперечував свою причетність. Його адвокати пізніше заявили у Федеральному суді Німеччини: незалежно від того, чи був К. причетний до нападу, передбачуваним винуватцям слід надати так званий функціональний імунітет.

Напад був частиною війни між Україною та росією, написали адвокати у своїй апеляції проти його затримання. Таким чином, пошкодження інфраструктури, що має важливе значення для росії, допустиме відповідно до міжнародного права. Вони стверджували, що трубопроводи "Північний потік" були атаковані у міжнародних водах і є законною військовою метою, за рахунок якої росія фінансує свою агресивну війну.

Німеччина видала ордери на арешт шести українців у справі про атаку на "Північні потоки" 28.08.25, 01:32 • 43897 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал та НПНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Північний потік
Der Spiegel
Італія
Німеччина
Україна