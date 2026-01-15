Федеральный суд Германии возложил вину за нападение на газопровод "Северный поток" на Украину - СМИ

Высший уголовный суд Германии постановил: подозреваемый в диверсии на газопроводе "Северный поток" останется под стражей. В своем решении суд впервые коснулся деликатных деталей расследования, а также - возложил вину за нападение на газопровод "Северный поток" на Украину, передает УНН со ссылкой на Spiegel.

Детали

Издание отмечает, что впервые немецкий суд публично прокомментировал предполагаемые обстоятельства нападения на газопровод "Северный поток".

Взрывы на газопроводах были "вероятно" совершены "по поручению иностранного государства", — говорится в постановлении Федерального суда Германии от 10 декабря, опубликованном в этот четверг. Далее в документе становится понятным, что суд имеет в виду Украину.

Решение последовало за апелляцией на содержание под стражей, поданной защитой Сергея К., бывшего бойца спецподразделения украинской армии, который находится под стражей в Германии после ареста в Италии в прошлом году. Федеральный суд Германии, расположенный в Карлсруэ, постановил, что он должен оставаться под стражей.

Издание добавляет, что генеральный прокурор обвиняет украинца в неконституционном саботаже, взрыве и разрушении зданий. Во время ареста в Италии К. отрицал свою причастность. Его адвокаты позже заявили в Федеральном суде Германии: независимо от того, был ли К. причастен к нападению, предполагаемым виновникам следует предоставить так называемый функциональный иммунитет.

Нападение было частью войны между Украиной и россией, написали адвокаты в своей апелляции против его задержания. Таким образом, повреждение инфраструктуры, имеющей важное значение для россии, допустимо в соответствии с международным правом. Они утверждали, что трубопроводы "Северный поток" были атакованы в международных водах и являются законной военной целью, за счет которой россия финансирует свою агрессивную войну.

