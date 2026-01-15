Федеральный суд Германии возложил вину за нападение на газопровод "Северный поток" на Украину - СМИ

$43.180.08
50.320.20
ukenru
14:15 • 8002 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
13:18 • 14888 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 46185 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 58700 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 33136 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 31894 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 50800 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 41100 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 42325 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 36827 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Киев и область до сих пор без графиков, из-за новых атак рф обесточивания на Житомирщине и Харьковщине - Минэнерго15 января, 08:33 • 29379 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 40266 просмотра
Заседание Верховной Рады завершили из-за нехватки голосов15 января, 11:12 • 6796 просмотра
Отменят ли комендантский час и как обновят Пункты Несокрушимости: состоялось первое заседание штаба по ситуации в Киеве15 января, 11:34 • 5012 просмотра
Рада отклонила поправку об отмене отсрочки студентам 25+15 января, 11:42 • 18911 просмотра
публикации
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать18:00 • 1622 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 40275 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 46187 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 58702 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 57469 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Тимошенко
Виталий Кличко
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Днепр
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto16:22 • 2496 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 21006 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 42941 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 76780 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 67836 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Дипломатка

Федеральный суд Германии возложил вину за нападение на газопровод "Северный поток" на Украину - СМИ

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Высший уголовный суд Германии оставил под стражей подозреваемого в диверсии на "Северном потоке", впервые публично обвинив Украину. Суд заявил, что взрывы были совершены "по поручению иностранного государства", имея в виду Украину.

Федеральный суд Германии возложил вину за нападение на газопровод "Северный поток" на Украину - СМИ

Высший уголовный суд Германии постановил: подозреваемый в диверсии на газопроводе "Северный поток" останется под стражей. В своем решении суд впервые коснулся деликатных деталей расследования, а также - возложил вину за нападение на газопровод "Северный поток" на Украину, передает УНН со ссылкой на Spiegel.

Детали

Издание отмечает, что впервые немецкий суд публично прокомментировал предполагаемые обстоятельства нападения на газопровод "Северный поток".

Взрывы на газопроводах были "вероятно" совершены "по поручению иностранного государства", — говорится в постановлении Федерального суда Германии от 10 декабря, опубликованном в этот четверг. Далее в документе становится понятным, что суд имеет в виду Украину.

Решение последовало за апелляцией на содержание под стражей, поданной защитой Сергея К., бывшего бойца спецподразделения украинской армии, который находится под стражей в Германии после ареста в Италии в прошлом году. Федеральный суд Германии, расположенный в Карлсруэ, постановил, что он должен оставаться под стражей.

Президент Чехии: атаки на "Северный поток" могут быть законной целью в войне21.08.24, 15:30 • 51971 просмотр

Издание добавляет, что генеральный прокурор обвиняет украинца в неконституционном саботаже, взрыве и разрушении зданий. Во время ареста в Италии К. отрицал свою причастность. Его адвокаты позже заявили в Федеральном суде Германии: независимо от того, был ли К. причастен к нападению, предполагаемым виновникам следует предоставить так называемый функциональный иммунитет.

Нападение было частью войны между Украиной и россией, написали адвокаты в своей апелляции против его задержания. Таким образом, повреждение инфраструктуры, имеющей важное значение для россии, допустимо в соответствии с международным правом. Они утверждали, что трубопроводы "Северный поток" были атакованы в международных водах и являются законной военной целью, за счет которой россия финансирует свою агрессивную войну.

Германия выдала ордера на арест шести украинцев по делу об атаке на «Северные потоки»28.08.25, 01:32 • 43897 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧПНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Северный поток
Der Spiegel
Италия
Германия
Украина