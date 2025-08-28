Германия выдала ордера на арест шести украинцев по делу об атаке на «Северные потоки»

Немецкие правоохранители установили личности всех участников группы, которую подозревают в причастности к взрывам на газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море в 2022 году. Об этом информирует Tagesschau, передает УНН.

Детали

Отмечается, что немецкие следователи Федеральной полиции, Федерального уголовного ведомства (BKA) и Федеральной прокуратуры после совместного расследования, проведенного ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) и Die Zeit, выдали ордера на арест шести граждан Украины.

Еще один подозреваемый, по версии следователей, мог погибнуть в войне против России.

Расследование находится на стадии досудебного производства, Федеральная прокуратура Германии обвинения пока не предъявила. Действует презумпция невиновности.

По версии следователей, диверсионная группа состояла из семи человек, действовавших с арендованной в Ростоке яхты "Andromeda". В состав входили координатор Сергей К., четыре водолаза (среди них женщина из киевской дайвинг-школы), взрывотехник и капитан яхты из Одессы. На борту было установлено четыре бомбы с гексогеном и октогеном, оборудованные таймерами, которые повредили три из четырех веток газопроводов - говорится в сообщении.

Один из подозреваемых – 49-летний Сергей К., которого считают руководителем операции, – на прошлой неделе задержан в Италии. Он прибыл туда с семьей, якобы на отдых. По сообщению итальянских СМИ, он отвергает обвинения. Вопрос его экстрадиции в Германию пока не решен.

Другой подозреваемый, Всеволод К., мог погибнуть, воюя в составе украинских военных подразделений. Его ДНК, собранная во время обучения в Бундесвере в Вильдфлеккене, совпала с образцами, обнаруженными на "Andromeda".

"Часть команды "Andromeda", по данным следствия, имела прямые связи с украинскими спецслужбами или армией. Была ли это официальная украинская операция, до сих пор не доказано. Возможно, это была группа наемников, однако отдельные факты свидетельствуют о тесной связи с государством и патриотических мотивах", - пишет Tagesschau.

Напомним

Старший украинский военный офицер, имевший глубокие связи с разведывательными службами Украины, сыграл центральную роль во взрыве газопровода Nord Stream.