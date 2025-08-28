Германия выдала ордера на арест шести украинцев по делу об атаке на «Северные потоки»
Киев • УНН
Немецкие правоохранители идентифицировали всех участников группы, причастной к взрывам на газопроводах «Северные потоки» в 2022 году. Выданы ордера на арест шести граждан Украины, один подозреваемый задержан в Италии.
Немецкие правоохранители установили личности всех участников группы, которую подозревают в причастности к взрывам на газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море в 2022 году. Об этом информирует Tagesschau, передает УНН.
Детали
Отмечается, что немецкие следователи Федеральной полиции, Федерального уголовного ведомства (BKA) и Федеральной прокуратуры после совместного расследования, проведенного ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) и Die Zeit, выдали ордера на арест шести граждан Украины.
Еще один подозреваемый, по версии следователей, мог погибнуть в войне против России.
Расследование находится на стадии досудебного производства, Федеральная прокуратура Германии обвинения пока не предъявила. Действует презумпция невиновности.
По версии следователей, диверсионная группа состояла из семи человек, действовавших с арендованной в Ростоке яхты "Andromeda". В состав входили координатор Сергей К., четыре водолаза (среди них женщина из киевской дайвинг-школы), взрывотехник и капитан яхты из Одессы. На борту было установлено четыре бомбы с гексогеном и октогеном, оборудованные таймерами, которые повредили три из четырех веток газопроводов
Один из подозреваемых – 49-летний Сергей К., которого считают руководителем операции, – на прошлой неделе задержан в Италии. Он прибыл туда с семьей, якобы на отдых. По сообщению итальянских СМИ, он отвергает обвинения. Вопрос его экстрадиции в Германию пока не решен.
Другой подозреваемый, Всеволод К., мог погибнуть, воюя в составе украинских военных подразделений. Его ДНК, собранная во время обучения в Бундесвере в Вильдфлеккене, совпала с образцами, обнаруженными на "Andromeda".
"Часть команды "Andromeda", по данным следствия, имела прямые связи с украинскими спецслужбами или армией. Была ли это официальная украинская операция, до сих пор не доказано. Возможно, это была группа наемников, однако отдельные факты свидетельствуют о тесной связи с государством и патриотических мотивах", - пишет Tagesschau.
Напомним
Старший украинский военный офицер, имевший глубокие связи с разведывательными службами Украины, сыграл центральную роль во взрыве газопровода Nord Stream.