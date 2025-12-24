"Музыка, объединяющая": Оркестр ГСЧС превратил станцию метро "Золотые ворота" в Киеве в рождественский зал

$42.100.05
49.640.15
ukenru
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 15534 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 20075 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 14750 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 21220 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 28100 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 17964 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 19423 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 35562 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 51159 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 70649 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
0м/с
73%
766мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский идет на значительную уступку, чтобы прекратить войну в Украине - СМИ24 декабря, 12:45 • 6700 просмотра
"Зимнюю тысячу" и Национальный кешбэк можно потратить еще в двух сетях и онлайн-ритейле24 декабря, 13:13 • 12011 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 10258 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 13952 просмотра
"Купянск про*бан": российские военкоры признали потерю города, несмотря на заявления Путина17:26 • 3906 просмотра
публикации
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 15537 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 13980 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 20079 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 21223 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 28104 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Франк-Вальтер Штайнмайер
Эмманюэль Макрон
Папа Лев XIV
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Китай
Европа
Реклама
УНН Lite
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 10274 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 22652 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 11041 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 36460 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 32697 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
The Washington Post
Фильм

"Музыка, объединяющая": Оркестр ГСЧС превратил станцию метро "Золотые ворота" в Киеве в рождественский зал

Киев • УНН

 • 32 просмотра

В Сочельник Оркестр ГСЧС Украины представил праздничную программу "Колокола Рождества" на станции метро "Золотые ворота" в Киеве. Музыканты-спасатели исполняли украинские колядки и мировые хиты.

"Музыка, объединяющая": Оркестр ГСЧС превратил станцию метро "Золотые ворота" в Киеве в рождественский зал

В Сочельник вестибюль станции киевского метро "Золотые ворота" превратился в настоящий рождественский зал: для пассажиров и гостей столицы Оркестр ГСЧС Украины представил праздничную программу "Колокола Рождества". Об этом сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что под сводами метрополитена звучали особые мелодии - от древних украинских колядок до известных мировых хитов, музыканты-спасатели делились не только мастерством, но и теплом собственных сердец.

Это стало напоминанием о том, что даже в самые темные времена мы способны создавать свет вместе. Приятно было видеть, как люди на мгновение останавливали свою спешку, а на их лицах появлялись искренние улыбки. Полные надежды и вдохновения, пассажиры расходились по своим домам на праздничный ужин, держа в мыслях светлые мелодии, подаренные нашими спасателями

- говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели пожелали, чтобы эти "Колокола Рождества" отзывались в каждом сердце уютом и верой в Победу.

Напомним

Посольства Великобритании, Германии и Франции представили совместное творческое поздравление к зимним праздникам, исполнив легендарную композицию Николая Леонтовича в киевском метро.

Зеленский рассказал о главном желании украинцев на Рождество24.12.25, 18:04 • 2490 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКультура
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Киев