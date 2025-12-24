"Музыка, объединяющая": Оркестр ГСЧС превратил станцию метро "Золотые ворота" в Киеве в рождественский зал
Киев • УНН
В Сочельник Оркестр ГСЧС Украины представил праздничную программу "Колокола Рождества" на станции метро "Золотые ворота" в Киеве. Музыканты-спасатели исполняли украинские колядки и мировые хиты.
В Сочельник вестибюль станции киевского метро "Золотые ворота" превратился в настоящий рождественский зал: для пассажиров и гостей столицы Оркестр ГСЧС Украины представил праздничную программу "Колокола Рождества". Об этом сообщает УНН.
Подробности
Отмечается, что под сводами метрополитена звучали особые мелодии - от древних украинских колядок до известных мировых хитов, музыканты-спасатели делились не только мастерством, но и теплом собственных сердец.
Это стало напоминанием о том, что даже в самые темные времена мы способны создавать свет вместе. Приятно было видеть, как люди на мгновение останавливали свою спешку, а на их лицах появлялись искренние улыбки. Полные надежды и вдохновения, пассажиры расходились по своим домам на праздничный ужин, держа в мыслях светлые мелодии, подаренные нашими спасателями
Спасатели пожелали, чтобы эти "Колокола Рождества" отзывались в каждом сердце уютом и верой в Победу.
Напомним
Посольства Великобритании, Германии и Франции представили совместное творческое поздравление к зимним праздникам, исполнив легендарную композицию Николая Леонтовича в киевском метро.
