Посли Британії, Німеччини та Франції заспівали "Щедрик" для українців у столичному метро
Київ • УНН
Представники посольств Великої Британії, Німеччини та Франції представили спільне творче привітання до зимових свят, виконавши легендарну композицію Миколи Леонтовича у київському метро. Запис відбувся на станції "Золоті ворота" за участі українських музикантів.
Деталі
Запис відбувся на одній із найкрасивіших станцій київського метрополітену – "Золоті ворота". До дипломатів долучилися професійні українські музиканти з проєкту Open Opera Ukraine та Національного будинку музики.
Вибір станції метро для зйомок підкреслює реалії життя в Україні, де підземка слугує одночасно транспортною артерією та надійним укриттям. Спільне виконання "Щедрика" стало символом підтримки української культури та єдності європейських партнерів із Києвом у святковий період.
