Посли Британії, Німеччини та Франції заспівали "Щедрик" для українців у столичному метро

Ексклюзив
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Графіки не діють: Укренерго підтвердило аварійні відключення світла в кількох областях24 грудня, 09:23
Уряд рф заморожує будівництво залізниці в Арктиці на понад 10 млрд доларів: стали відомі причини24 грудня, 11:40
"Зимову тисячу" та Національний кешбек можна витратити ще у двох мережах та онлайн-ритейлі13:13
Санта-Клаус розпочав подорож світом для доставки подарунків: відстеження маршрутуVideo14:00
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto15:00
Санта-Клаус розпочав подорож світом для доставки подарунків: відстеження маршрутуVideo14:00
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo24 грудня, 06:59
Довгоочікуване повернення: Marvel презентувала перший трейлер фільму "Месники: Судний день"Video23 грудня, 20:27
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10
Посли Британії, Німеччини та Франції заспівали "Щедрик" для українців у столичному метро

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Представники посольств Великої Британії, Німеччини та Франції представили спільне творче привітання до зимових свят, виконавши легендарну композицію Миколи Леонтовича у київському метро. Запис відбувся на станції "Золоті ворота" за участі українських музикантів.

Посольства Великої Британії, Німеччини та Франції представили спільне творче привітання до зимових свят, виконавши легендарну композицію Миколи Леонтовича у київському метро. Відеозапис виступу дипломати опублікували у своїх соціальних мережах, пише УНН.

Деталі

Запис відбувся на одній із найкрасивіших станцій київського метрополітену – "Золоті ворота". До дипломатів долучилися професійні українські музиканти з проєкту Open Opera Ukraine та Національного будинку музики.

Вибір станції метро для зйомок підкреслює реалії життя в Україні, де підземка слугує одночасно транспортною артерією та надійним укриттям. Спільне виконання "Щедрика" стало символом підтримки української культури та єдності європейських партнерів із Києвом у святковий період.

Степан Гафтко

