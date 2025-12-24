"Світло у темряві": німецький президент Штайнмаєр у різдвяному зверненні згадав Україну
Київ • УНН
Федеральний президент Німеччини Штайнмаєр привітав громадян із Різдвом, обравши центральною темою подолання викликів. Він підкреслив, що підтримка України не буде короткостроковим завданням і потребуватиме від німецького суспільства значних зусиль.
Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр привітав громадян із Різдвом, обравши центральною темою подолання викликів через мужність та впевненість. У своїй промові він окремо зупинився на війні в Україні та ролі Німеччини у допомозі Києву. Про це повідомляє Welt, пише УНН.
Деталі
Президент підкреслив, що підтримка України не буде короткостроковим завданням і потребуватиме від німецького суспільства значних зусиль. За його словами, зобов'язання перед українським народом "вимагатимуть від нас багато чого", проте це є необхідним кроком для відновлення миру в Європі.
Описуючи поточну світову ситуацію, Штайнмаєр назвав Різдво символом "світла у темряві". Він закликав співвітчизників не втрачати надії навіть у складні часи, наголосивши, що віра у краще майбутнє та єдність є головними інструментами протидії сучасним кризам.
Голова МЗС Німеччини: припинення вогню в Україні не покладе край російській загрозі23.12.25, 16:46 • 2938 переглядiв