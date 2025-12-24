$42.100.05
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
"Світло у темряві": німецький президент Штайнмаєр у різдвяному зверненні згадав Україну

Київ • УНН

Федеральний президент Німеччини Штайнмаєр привітав громадян із Різдвом, обравши центральною темою подолання викликів. Він підкреслив, що підтримка України не буде короткостроковим завданням і потребуватиме від німецького суспільства значних зусиль.

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр привітав громадян із Різдвом, обравши центральною темою подолання викликів через мужність та впевненість. У своїй промові він окремо зупинився на війні в Україні та ролі Німеччини у допомозі Києву. Про це повідомляє Welt, пише УНН.

Президент підкреслив, що підтримка України не буде короткостроковим завданням і потребуватиме від німецького суспільства значних зусиль. За його словами, зобов'язання перед українським народом "вимагатимуть від нас багато чого", проте це є необхідним кроком для відновлення миру в Європі.

Описуючи поточну світову ситуацію, Штайнмаєр назвав Різдво символом "світла у темряві". Він закликав співвітчизників не втрачати надії навіть у складні часи, наголосивши, що віра у краще майбутнє та єдність є головними інструментами протидії сучасним кризам.

Степан Гафтко

