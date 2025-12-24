"Свет во тьме": немецкий президент Штайнмайер в рождественском обращении упомянул Украину
Киев • УНН
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил граждан с Рождеством, выбрав центральной темой преодоление вызовов через мужество и уверенность. В своей речи он отдельно остановился на войне в Украине и роли Германии в помощи Киеву. Об этом сообщает Welt, пишет УНН.
Подробности
Президент подчеркнул, что поддержка Украины не будет краткосрочной задачей и потребует от немецкого общества значительных усилий. По его словам, обязательства перед украинским народом "потребуют от нас многого", однако это является необходимым шагом для восстановления мира в Европе.
Описывая текущую мировую ситуацию, Штайнмайер назвал Рождество символом "света во тьме". Он призвал соотечественников не терять надежды даже в сложные времена, подчеркнув, что вера в лучшее будущее и единство являются главными инструментами противодействия современным кризисам.
