"Свет во тьме": немецкий президент Штайнмайер в рождественском обращении упомянул Украину

Эксклюзив
15:03 • 11353 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
14:30 • 13695 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
14:18 • 11272 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
13:26 • 16211 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 23571 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 16296 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 18262 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 34770 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 50285 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 69314 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Графики не действуют: Укрэнерго подтвердило аварийные отключения света в нескольких областях24 декабря, 09:23 • 12207 просмотра
Правительство рф замораживает строительство железной дороги в Арктике на более чем 10 млрд долларов: стали известны причины24 декабря, 11:40 • 9706 просмотра
"Зимнюю тысячу" и Национальный кешбэк можно потратить еще в двух сетях и онлайн-ритейле13:13 • 8652 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo14:00 • 4640 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 9208 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
15:03 • 11352 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 9366 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg14:30 • 13694 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
13:26 • 16210 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 23570 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Николас Мадуро
Папа Лев XIV
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Франция
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo14:00 • 4738 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 21453 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 10155 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 35276 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 31818 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Грибы
Фокс Ньюс

"Свет во тьме": немецкий президент Штайнмайер в рождественском обращении упомянул Украину

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Федеральный президент Германии Штайнмайер поздравил граждан с Рождеством, выбрав центральной темой преодоление вызовов. Он подчеркнул, что поддержка Украины не будет краткосрочной задачей и потребует от немецкого общества значительных усилий.

"Свет во тьме": немецкий президент Штайнмайер в рождественском обращении упомянул Украину

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил граждан с Рождеством, выбрав центральной темой преодоление вызовов через мужество и уверенность. В своей речи он отдельно остановился на войне в Украине и роли Германии в помощи Киеву. Об этом сообщает Welt, пишет УНН.

Подробности

Президент подчеркнул, что поддержка Украины не будет краткосрочной задачей и потребует от немецкого общества значительных усилий. По его словам, обязательства перед украинским народом "потребуют от нас многого", однако это является необходимым шагом для восстановления мира в Европе.

Описывая текущую мировую ситуацию, Штайнмайер назвал Рождество символом "света во тьме". Он призвал соотечественников не терять надежды даже в сложные времена, подчеркнув, что вера в лучшее будущее и единство являются главными инструментами противодействия современным кризисам.

Глава МИД Германии: прекращение огня в Украине не положит конец российской угрозе23.12.25, 16:46 • 2938 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Франк-Вальтер Штайнмайер
Германия
Украина
Киев