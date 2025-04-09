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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26862 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Штайнмайер официально отправил в отставку Шольца и его правительство

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Германия ослабляет "долговой тормоз" для вливаний в оборону и инфраструктуру: президент подписал закон

Президент Германии подписал смягчение лимита долга для увеличения расходов на оборону и инфраструктурные проекты. Будет создан спецфонд для финансирования ремонта инфраструктуры и мер по защите климата.

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Германия выделит сотни миллиардов евро на оборону и инфраструктуру: масштабный пакет прошел парламент

Бундесрат одобрил пакет расходов, ослабляющий «долговой тормоз» для обороны и инфраструктуры. Выделят 500 млрд евро в специальный фонд, что простимулирует экономику и модернизацию.

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Президент Германии раскритиковал поведение Трампа во время встречи с Зеленским

Франк-Вальтер Штайнмайер резко раскритиковал Дональда Трампа за унижение партнеров во время встречи с Зеленским в Белом доме. Президент Германии заявил, что Европа должна защищать Украину от США.

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Президент Германии: россия не получила легитимности для своих действий, несмотря на попытки диалога с США

Президент Германии заявил, что россия не получит легитимности своих действий через диалог с США. Он подчеркнул важность поддержки Украины и невозможности переговоров без ее участия.

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Поражение Украины ослабит Европу и США - президент Еврокомиссии

Президент Еврокомиссии заявила на Мюнхенской конференции о серьезных последствиях возможного поражения Украины для Европы и США. Она подчеркнула важность справедливого мира и готовность Зеленского к переговорам.

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Штайнмайер о войне: «Просто заключить соглашение и уйти - значит ослабить Украину, Европу и США»

Президент Германии заявил, что простое мирное соглашение без гарантий безопасности ослабит не только Украину, но и западных союзников. Он подчеркнул важность продолжения поддержки Украины со стороны Европы и США.

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В партии Шольца заявили, что Маск перешел границы: что сделал миллиардер

Лидер фракции СДПГ Рольф Мютцених раскритиковал высказывания Илона Маска в отношении президента Германии. Он призвал правительство выяснить, не действует ли Маск от имени США.

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Штайнмайер распустил Бундестаг: что ждет Германию

Президент Германии распустил нижнюю палату парламента после вотума недоверия правительству Шольца. Досрочные выборы назначены на 23 февраля, основным кандидатом на победу является Фридрих Мерц от ХДС/ХСС.

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Президент Германии планирует объявить о роспуске Бундестага 27 декабря

Штайнмайер планирует распустить немецкий парламент 27 декабря после неудачного вотума доверия Шольцу. Новые федеральные выборы должны состояться 23 февраля 2024 года.

Новости Мира • 20 декабря, 11:18 • 21038 просмотра

Сегодня в Бундестаге обсудят вотум доверия Шольцу: Германия может пойти на выборы 23 февраля

Олаф Шольц предстанет перед вотумом доверия в Бундестаге, который он вероятно проиграет из-за распада коалиции. Досрочные выборы нового канцлера запланированы на 23 февраля, главным конкурентом станет Фридрих Мерц.

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Вице-канцлер Германии не смог вылететь из Лиссабона из-за поломки нового правительственного самолета

Роберт Габек не смог вернуться из Португалии из-за неисправности двигателя правительственного самолета Airbus 350-900. Это уже не первый случай технических проблем с правительственными самолетами Германии.

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Германия собирается на досрочные выборы 23 февраля после распада коалиции Шольца

Германия проведет новые выборы 23 февраля 2024 года из-за распада правящей коалиции. Канцлер Олаф Шольц планирует попросить вотум доверия у Бундестага 16 декабря.

Новости Мира • 12 ноября, 11:59 • 15780 просмотра

Президент Германии готов распустить бундестаг для досрочных выборов

Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о готовности распустить бундестаг для проведения досрочных выборов в марте. Голосование о доверии правительству Шольца состоится 15 января после принятия ключевых законопроектов.

Новости Мира • 7 ноября, 13:55 • 15574 просмотра

После распада коалиции ведущие политики ФРГ призывают к новым выборам в начале следующего года

После распада коалиции «Светофор» лидеры ХДС/ХСС призывают к скорым новым выборам в Бундестаге.

Новости Мира • 7 ноября, 11:24 • 14973 просмотра

Байден завершил короткий визит в Германию

Президент США Джо Байден завершил визит в Германию. Он получил высшую награду ФРГ за укрепление германо-американской дружбы и трансатлантического альянса.

Новости Мира • 18 октября, 18:06 • 23663 просмотра

Байден получил высшую награду Германии за восстановление трансатлантических связей

Президент США Джо Байден награжден высшей наградой ФРГ за укрепление германо-американской дружбы. Президент Германии отметил роль Байдена в усилении трансатлантического альянса и поддержке Украины.

Новости Мира • 18 октября, 11:11 • 17498 просмотра

Байден встретился с президентом Германии

Президент США Джо Байден прибыл в Берлин для встречи с президентом Германии и другими европейскими лидерами. Главной темой переговоров станет российское вторжение в Украину и меры для прекращения боевых действий.

политика • 18 октября, 08:48 • 15558 просмотра

В Берлине предупреждают о серьезных транспортных проблемах во время визита Байдена

В Берлине предупреждают о масштабных ограничениях движения во время визита президента США Джо Байдена. Жителям рекомендуют избегать центра города, ожидаются изменения в работе общественного транспорта.

Новости Мира • 17 октября, 14:58 • 14403 просмотра

В правительстве Германии подтвердили, что на этой неделе Байден прибудет с визитом

Пресс-секретарь правительства Германии подтвердил визит президента США Джо Байдена в конце недели. Ожидается, что Байден может получить высшую государственную награду ФРГ от президента Штайнмайера.

Новости Мира • 14 октября, 12:58 • 12037 просмотра

Зеленский обсудил ключевые потребности Украины с президентом Германии Штайнмайером

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Обсуждались ситуация с безопасностью в Украине, потребности на фоне российских ударов и развитие региональных партнерств.

Война • 11 октября, 17:15 • 20434 просмотра

Германия при поддержке партнеров предоставит Украине пакет военной помощи на 1,4 млрд евро до конца года - Шольц

Германия с партнерами предоставит Украине пакет военной помощи на 1,4 млрд евро до конца года. Он будет включать системы ПВО, гаубицы, САУ, бронированные автомобили, дроны, радары и боеприпасы.

Война • 11 октября, 13:03 • 14263 просмотра

Зеленский прибыл в Германию на переговоры с Шольцом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин для переговоров с канцлером Олафом Шольцом. Также запланированы встречи с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

политика • 11 октября, 12:45 • 11044 просмотра

Зеленский представит Шольцу "план победы" 11 октября

Президент Украины Зеленский посетит Берлин 11 октября для встречи с канцлером Шольцем. Он представит "план победы" по завершению войны, который ранее показал Байдену, а затем посетит Рим и Париж.

Война • 9 октября, 15:20 • 15697 просмотра

Перенос встречи контактной группы по Украине подтвердило американское командование - dpa

Встреча высокого уровня по Украине на авиабазе "Рамштайн" перенесена из-за отмены визита Байдена в Германию. Причиной стала угроза урагана «Милтон» в США, который вызвал серьезное беспокойство администрации.

Война • 9 октября, 13:23 • 15400 просмотра

В Германии отреагировали на отмену визита Байдена

Правительство Германии выразило сожаление об отмене визита президента США Джо Байдена из-за ураганов во Флориде. Визит, запланированный на 10-12 октября, должен был включать встречи с европейскими лидерами и обсуждение войны в Украине.

политика • 8 октября, 15:36 • 18093 просмотра

Байден откладывает визит в Германию, где должен был председательствовать на "Рамштайне", из-за урагана Милтон

Президент США Джо Байден отложил поездку в Германию и Анголу из-за урагана Милтон. Он остается в стране, чтобы наблюдать за подготовкой и реагированием на стихийное бедствие.

политика • 8 октября, 14:41 • 16494 просмотра

Накануне «Рамштайна» Байден планирует отдельную встречу с лидерами Германии, Франции и Британии - СМИ

12 октября в Берлине состоится встреча лидеров Германии, США, Франции и Великобритании по Украине. После этого они примут участие в заседании «Рамштайн» по вопросам помощи Украине.

Новости Мира • 8 октября, 12:19 • 13068 просмотра

Зеленский встретился с президентом Германии: обсудил потребности Украины, Саммит мира и восстановление

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время визита в Германию встретился с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, чтобы обсудить потребности Украины на фоне атак рф на энергетику и боев на фронте, ожидания от саммита мира и партнерство между и общинами двух стран для восстановления Украины.

политика • 11 июня, 09:46 • 17770 просмотра

Зеленский прибыл в Германию для участия в Конференции по восстановлению Украины и переговорам с Шольцем

Владимир Зеленский прибыл в Германию, чтобы принять участие в конференции по восстановлению Украины, провести переговоры с канцлером Олафом Шольцем о поддержке обороны, противовоздушной обороне, совместном производстве вооружений и скоординировать позиции перед предстоящими саммитами.

Война • 10 июня, 21:22 • 21085 просмотра