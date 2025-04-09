Франк-Вальтер Штайнмайер

Зеленский встретился с президентом Германии: обсудил потребности Украины, Саммит мира и восстановление

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время визита в Германию встретился с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, чтобы обсудить потребности Украины на фоне атак рф на энергетику и боев на фронте, ожидания от саммита мира и партнерство между и общинами двух стран для восстановления Украины.