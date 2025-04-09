Президент Германии отправил в отставку канцлера Шольца и министров его кабинета. Шольц временно будет исполнять обязанности до формирования нового правительства.
Президент Германии подписал смягчение лимита долга для увеличения расходов на оборону и инфраструктурные проекты. Будет создан спецфонд для финансирования ремонта инфраструктуры и мер по защите климата.
Бундесрат одобрил пакет расходов, ослабляющий «долговой тормоз» для обороны и инфраструктуры. Выделят 500 млрд евро в специальный фонд, что простимулирует экономику и модернизацию.
Франк-Вальтер Штайнмайер резко раскритиковал Дональда Трампа за унижение партнеров во время встречи с Зеленским в Белом доме. Президент Германии заявил, что Европа должна защищать Украину от США.
Президент Германии заявил, что россия не получит легитимности своих действий через диалог с США. Он подчеркнул важность поддержки Украины и невозможности переговоров без ее участия.
Президент Еврокомиссии заявила на Мюнхенской конференции о серьезных последствиях возможного поражения Украины для Европы и США. Она подчеркнула важность справедливого мира и готовность Зеленского к переговорам.
Президент Германии заявил, что простое мирное соглашение без гарантий безопасности ослабит не только Украину, но и западных союзников. Он подчеркнул важность продолжения поддержки Украины со стороны Европы и США.
Лидер фракции СДПГ Рольф Мютцених раскритиковал высказывания Илона Маска в отношении президента Германии. Он призвал правительство выяснить, не действует ли Маск от имени США.
Президент Германии распустил нижнюю палату парламента после вотума недоверия правительству Шольца. Досрочные выборы назначены на 23 февраля, основным кандидатом на победу является Фридрих Мерц от ХДС/ХСС.
Штайнмайер планирует распустить немецкий парламент 27 декабря после неудачного вотума доверия Шольцу. Новые федеральные выборы должны состояться 23 февраля 2024 года.
Олаф Шольц предстанет перед вотумом доверия в Бундестаге, который он вероятно проиграет из-за распада коалиции. Досрочные выборы нового канцлера запланированы на 23 февраля, главным конкурентом станет Фридрих Мерц.
Роберт Габек не смог вернуться из Португалии из-за неисправности двигателя правительственного самолета Airbus 350-900. Это уже не первый случай технических проблем с правительственными самолетами Германии.
Германия проведет новые выборы 23 февраля 2024 года из-за распада правящей коалиции. Канцлер Олаф Шольц планирует попросить вотум доверия у Бундестага 16 декабря.
Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о готовности распустить бундестаг для проведения досрочных выборов в марте. Голосование о доверии правительству Шольца состоится 15 января после принятия ключевых законопроектов.
После распада коалиции «Светофор» лидеры ХДС/ХСС призывают к скорым новым выборам в Бундестаге.
Президент США Джо Байден завершил визит в Германию. Он получил высшую награду ФРГ за укрепление германо-американской дружбы и трансатлантического альянса.
Президент США Джо Байден награжден высшей наградой ФРГ за укрепление германо-американской дружбы. Президент Германии отметил роль Байдена в усилении трансатлантического альянса и поддержке Украины.
Президент США Джо Байден прибыл в Берлин для встречи с президентом Германии и другими европейскими лидерами. Главной темой переговоров станет российское вторжение в Украину и меры для прекращения боевых действий.
В Берлине предупреждают о масштабных ограничениях движения во время визита президента США Джо Байдена. Жителям рекомендуют избегать центра города, ожидаются изменения в работе общественного транспорта.
Пресс-секретарь правительства Германии подтвердил визит президента США Джо Байдена в конце недели. Ожидается, что Байден может получить высшую государственную награду ФРГ от президента Штайнмайера.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Обсуждались ситуация с безопасностью в Украине, потребности на фоне российских ударов и развитие региональных партнерств.
Германия с партнерами предоставит Украине пакет военной помощи на 1,4 млрд евро до конца года. Он будет включать системы ПВО, гаубицы, САУ, бронированные автомобили, дроны, радары и боеприпасы.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин для переговоров с канцлером Олафом Шольцом. Также запланированы встречи с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.
Президент Украины Зеленский посетит Берлин 11 октября для встречи с канцлером Шольцем. Он представит "план победы" по завершению войны, который ранее показал Байдену, а затем посетит Рим и Париж.
Встреча высокого уровня по Украине на авиабазе "Рамштайн" перенесена из-за отмены визита Байдена в Германию. Причиной стала угроза урагана «Милтон» в США, который вызвал серьезное беспокойство администрации.
Правительство Германии выразило сожаление об отмене визита президента США Джо Байдена из-за ураганов во Флориде. Визит, запланированный на 10-12 октября, должен был включать встречи с европейскими лидерами и обсуждение войны в Украине.
Президент США Джо Байден отложил поездку в Германию и Анголу из-за урагана Милтон. Он остается в стране, чтобы наблюдать за подготовкой и реагированием на стихийное бедствие.
12 октября в Берлине состоится встреча лидеров Германии, США, Франции и Великобритании по Украине. После этого они примут участие в заседании «Рамштайн» по вопросам помощи Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время визита в Германию встретился с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, чтобы обсудить потребности Украины на фоне атак рф на энергетику и боев на фронте, ожидания от саммита мира и партнерство между и общинами двух стран для восстановления Украины.
Владимир Зеленский прибыл в Германию, чтобы принять участие в конференции по восстановлению Украины, провести переговоры с канцлером Олафом Шольцем о поддержке обороны, противовоздушной обороне, совместном производстве вооружений и скоординировать позиции перед предстоящими саммитами.