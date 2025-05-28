Зеленский раньше возвращается в Киев из-за наступления на Сумщину? Источники опровергают информацию Spiegel

Немецкое издание Spiegel сообщило, что Президент Украины Владимир Зеленский срочно возвращается из Германии из-за наступления россии на Сумщине, однако источники УНН сообщают, что это фейк.

Детали

Немецкое издание SPIEGEL сообщало, что Зеленский из-за серьезной ситуации в Украине не будет лететь из Берлина в Дюссельдорф, а оттуда в Аахен, а вернется прямо в Киев. Причиной издание называло угрожающую ситуацию в Сумах.

Зеленский раньше вернется в Киев из-за угрожающей ситуации в районе Сум – СМИ

Источники УНН сообщают, что информация издания не соответствует действительности. Собеседник подчеркнул, что ситуация в Сумской области сегодня такая же, как и вчера.

Напомним

В Берлине во вторник украинский президент провел переговоры с канцлером Фридрихом Мерцем и получил новые обязательства по военной поддержке. Зеленский также встретился с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и главой Бундестага Юлией Клекнер. Теперь он вылетит домой напрямую на своем правительственном самолете.