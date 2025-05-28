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Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным
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Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

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Зеленский раньше возвращается в Киев из-за наступления на Сумщину? Источники опровергают информацию Spiegel

Киев • УНН

 • 552 просмотра

Немецкое издание Spiegel сообщило о срочном возвращении Зеленского из-за наступления рф на Сумщине. Однако, источники УНН опровергают эту информацию, называя ее фейком.

Зеленский раньше возвращается в Киев из-за наступления на Сумщину? Источники опровергают информацию Spiegel

Немецкое издание Spiegel сообщило, что Президент Украины Владимир Зеленский срочно возвращается из Германии из-за наступления россии на Сумщине, однако источники УНН сообщают, что это фейк.

Детали

Немецкое издание SPIEGEL сообщало, что Зеленский из-за серьезной ситуации в Украине не будет лететь из Берлина в Дюссельдорф, а оттуда в Аахен, а вернется прямо в Киев. Причиной издание называло угрожающую ситуацию в Сумах.

Зеленский раньше вернется в Киев из-за угрожающей ситуации в районе Сум – СМИ28.05.25, 22:40 • 828 просмотров

Источники УНН сообщают, что информация издания не соответствует действительности. Собеседник подчеркнул, что ситуация в Сумской области сегодня такая же, как и вчера.

Напомним

В Берлине во вторник украинский президент провел переговоры с канцлером Фридрихом Мерцем и получил новые обязательства по военной поддержке. Зеленский также встретился с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и главой Бундестага Юлией Клекнер. Теперь он вылетит домой напрямую на своем правительственном самолете.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Сумская область
Бундестаг
Der Spiegel
Франк-Вальтер Штайнмайер
Фридрих Мерц
Германия
Владимир Зеленский
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