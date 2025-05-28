Встреча в Берлине: Зеленский поблагодарил Штайнмайера за передачу систем ПВО и его патронат над Черниговской областью
Киев • УНН
Владимир Зеленский поблагодарил Германию за лидерство в оборонной поддержке Украины и вклад в защиту неба. Также стороны обсудили восстановление Черниговской области.
Во время встречи в Берлине Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера за европейское лидерство в поддержке обороны Украины и передачу систем ПВО. Они обсудили дальнейшую помощь украинцам и важную роль Германии в восстановлении Черниговщины. Об этом Президент сообщил на своей странице в Telegram, передает УНН.
Детали
Провел встречу с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Поблагодарил за европейское лидерство Германии в оборонной поддержке Украины, особенно за вклад в защиту жизней и передачу систем ПВО
Зеленский также отметил, что украинская делегация обсудила с немецкими партнерами сотрудничество на государственном и региональном уровнях и дальнейшую поддержку украинцев.
Важным является патронат Президента Германии над Черниговщиной. Благодаря этой поддержке в общинах региона уже обустраивают четыре укрытия
Он поблагодарил за всестороннюю помощь и готовность Германии поддерживать Украину.
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