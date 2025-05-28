Зеленский и Мерц обсудили с немецким бизнесом поддержку Украины и восстановление после войны
Киев • УНН
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц встретились с представителями немецкого бизнеса для обсуждения сотрудничества в различных сферах. Речь шла о поддержке энергетики, реабилитации воинов и восстановлении Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц встретились с представителями немецкого бизнеса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.
Детали
Как отметил Зеленский, немецкие компании уже хорошо представлены на украинском рынке – Киев и Берлин могут и должны сделать больше, чтобы бизнес-связи между странами крепли.
Зеленский и Мерц говорили о широком спектре сотрудничества, в частности о медицине, реабилитации украинских воинов, поддержке энергетики Украины и участии немецкого бизнеса в восстановлении, аграрном производстве, логистике и т.д.
Спасибо за помощь нашим воинам в реабилитации. Будем масштабировать эту работу. Спасибо немецким компаниям за то, что продолжаете помогать и работать в Украине во время войны. Везде можем раскрыть больше потенциала
Напомним
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин продолжит военную поддержку Украины и профинансирует значительную часть Starlink.