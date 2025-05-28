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Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним
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Зеленський і Мерц обговорили з німецьким бізнесом підтримку України та відбудову після війни

Київ • УНН

 • 666 перегляди

Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц зустрілися з представниками німецького бізнесу для обговорення співпраці в різних сферах. Йшлося про підтримку енергетики, реабілітацію воїнів та відбудову України.

Зеленський і Мерц обговорили з німецьким бізнесом підтримку України та відбудову після війни

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрілися з представниками німецького бізнесу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram глави держави.

Деталі

Як зазначив Зеленський, німецькі компанії вже добре представлені на українському ринку – Київ і Берлін можуть й мають зробити більше, щоб бізнесові звʼязки між країнами міцнішали.

Зеленський і Мерц говорили про широкий спектр співпраці, зокрема про медицину, реабілітацію українських воїнів, підтримку енергетики України та участь німецького бізнесу у відбудові, аграрне виробництво, логістику тощо.

Дякую за допомогу нашим воїнам у реабілітації. Будемо масштабувати цю роботу. Дякую німецьким компаніям за те, що продовжуєте допомагати і працювати в Україні під час війни. Усюди можемо розкрити більше потенціалу

– заявив Зеленський.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін продовжить військову підтримку України та профінансує значну частину Starlink.

Євген Устименко

Євген Устименко

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