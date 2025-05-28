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Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним
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Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним

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Зустріч у Берліні: Зеленський подякував Штайнмаєру за передачу систем ППО та його патронат над Чернігівщиною

Київ • УНН

 • 1774 перегляди

Володимир Зеленський подякував Німеччині за лідерство в оборонній підтримці України та внесок у захист неба. Також сторони обговорили відновлення Чернігівщини.

Зустріч у Берліні: Зеленський подякував Штайнмаєру за передачу систем ППО та його патронат над Чернігівщиною

Під час зустрічі у Берліні Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру за європейське лідерство у підтримці оборони України та передачу систем ППО. Вони обговорили подальшу допомогу українцям та важливу роль Німеччини у відновленні Чернігівщини. Про це Президент повідомив на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.

Деталі

Провів зустріч із Президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Подякував за європейське лідерство Німеччини в оборонній підтримці України, особливо за внесок у захист життів і передачу систем ППО

- ідеться у повідомленні.

Зеленський також зазначив, що українська делегація обговорила із німецькими партнерами співпрацю на державному та регіональному рівнях і подальшу підтримку українців.

Важливим є патронат Президента Німеччини над Чернігівщиною. Завдяки цій підтримці в громадах регіону вже облаштовують чотири укриття

- додав Президент.

Він подякував за всебічну допомогу та готовність Німеччини підтримувати Україну.

Зеленський і Мерц обговорили з німецьким бізнесом підтримку України та відбудову після війни28.05.25, 19:55 • 1442 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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