Зустріч у Берліні: Зеленський подякував Штайнмаєру за передачу систем ППО та його патронат над Чернігівщиною
Київ • УНН
Володимир Зеленський подякував Німеччині за лідерство в оборонній підтримці України та внесок у захист неба. Також сторони обговорили відновлення Чернігівщини.
Під час зустрічі у Берліні Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру за європейське лідерство у підтримці оборони України та передачу систем ППО. Вони обговорили подальшу допомогу українцям та важливу роль Німеччини у відновленні Чернігівщини. Про це Президент повідомив на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.
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Провів зустріч із Президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Подякував за європейське лідерство Німеччини в оборонній підтримці України, особливо за внесок у захист життів і передачу систем ППО
Зеленський також зазначив, що українська делегація обговорила із німецькими партнерами співпрацю на державному та регіональному рівнях і подальшу підтримку українців.
Важливим є патронат Президента Німеччини над Чернігівщиною. Завдяки цій підтримці в громадах регіону вже облаштовують чотири укриття
Він подякував за всебічну допомогу та готовність Німеччини підтримувати Україну.
Зеленський і Мерц обговорили з німецьким бізнесом підтримку України та відбудову після війни28.05.25, 19:55 • 1442 перегляди