Франк-Вальтер Штайнмаєр

Зеленський зустрівся з президентом Німеччини: обговорив потреби України, Саміт миру та відновлення

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час візиту до Німеччини зустрівся з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмаєром, щоб обговорити потреби України на тлі атак рф на енергетику і боїв на фронті, очікування від Саміту миру та партнерство між і громадами двох країн для відновлення України.