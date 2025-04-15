Франк-Вальтер Штайнмаєр

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 20970 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 139124 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 129238 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 127181 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 129247 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193391 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76927 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164128 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Штайнмаєр офіційно відправив у відставку Шольца та його уряд

Президент Німеччини відправив у відставку канцлера Шольца та міністрів його кабінету. Шольц тимчасово виконуватиме обов'язки до формування нового уряду.

Політика • 25 березня, 20:45 • 12651 перегляди

Німеччина послаблює "боргове гальмо" для вливань в оборону та інфраструктуру: президент підписав закон

Президент Німеччини підписав пом'якшення ліміту боргу для збільшення витрат на оборону та інфраструктурні проєкти. Буде створено спецфонд для фінансування ремонту інфраструктури та заходів із захисту клімату.

Новини Світу • 22 березня, 11:56 • 16088 перегляди

Німеччина виділить сотні мільярдів євро на оборону та інфраструктуру: масштабний пакет пройшов парламент

Бундесрат схвалив пакет витрат, що послаблює «борговий гальмо» для оборони та інфраструктури. Виділять 500 млрд євро у спеціальний фонд, що стимулюватиме економіку та модернізацію.

Новини Світу • 21 березня, 11:44 • 11576 перегляди

Президент Німеччини розкритикував поведінку Трампа під час зустрічі із Зеленським

Франк-Вальтер Штайнмаєр різко розкритикував Дональда Трампа за приниження партнерів під час зустрічі з Зеленським у Білому домі. Президент Німеччини заявив, що Європа має захищати Україну від США.

Політика • 1 березня, 15:13 • 55750 перегляди

Президент Німеччини: росія не отримала легітимності для своїх дій, попри спроби діалогу з США

Президент Німеччини заявив, що росія не отримає легітимності своїх дій через діалог з США. Він наголосив на важливості підтримки України та неможливості переговорів без її участі.

Війна • 24 лютого, 10:04 • 24973 перегляди

Поразка України ослабить Європу та США - президентка Єврокомісії

Президентка Єврокомісії заявила на Мюнхенській конференції про серйозні наслідки можливої поразки України для Європи та США. Вона підкреслила важливість справедливого миру та готовність Зеленського до переговорів.

Війна • 14 лютого, 14:06 • 25033 перегляди

Штайнмаєр про війну: "Просто укласти угоду й піти - означає послабити Україну, Європу та США"

Президент Німеччини заявив, що проста мирна угода без гарантій безпеки послабить не лише Україну, але й західних союзників. Він наголосив на важливості продовження підтримки України з боку Європи та США.

Війна • 14 лютого, 13:41 • 23181 перегляди

У партії Шольца заявили, що Маск перейшов межі: що зробив мільярдер

Лідер фракції СДПН Рольф Мютценіх розкритикував висловлювання Ілона Маска щодо президента Німеччини. Він закликав уряд з'ясувати, чи не діє Маск від імені США.

Новини Світу • 2 січня, 10:50 • 28956 перегляди

Штайнмаєр розпустив Бундестаг: що чекає на Німеччину

Президент Німеччини розпустив нижню палату парламенту після вотуму недовіри уряду Шольца. Дострокові вибори призначені на 23 лютого, основним кандидатом на перемогу є Фрідріх Мерц від ХДС/ХСС.

Новини Світу • 27 грудня, 10:31 • 14884 перегляди

Президент Німеччини планує оголосити про розпуск Бундестагу 27 грудня

Штайнмаєр планує розпустити німецький парламент 27 грудня після невдалого вотуму довіри Шольцу. Нові федеральні вибори мають відбутися 23 лютого 2024 року.

Новини Світу • 20 грудня, 11:18 • 21040 перегляди

Сьогодні в Бундестазі обговорять вотум довіри Шольцу: Німеччина може піти на вибори 23 лютого

Олаф Шольц постане перед вотумом довіри у Бундестазі, який він імовірно програє через розпад коаліції. Дострокові вибори нового канцлера заплановані на 23 лютого, головним конкурентом стане Фрідріх Мерц.

Новини Світу • 16 грудня, 09:24 • 15476 перегляди

Віцеканцлер Німеччини не зміг вилетіти з Лісабона через поломку нового урядового літака

Роберт Габек не зміг повернутися з Португалії через несправність двигуна урядового літака Airbus 350-900. Це вже не перший випадок технічних проблем з урядовими літаками Німеччини.

Новини Світу • 13 листопада, 07:38 • 18171 перегляди

Німеччина збирається на дострокові вибори 23 лютого після розпаду коаліції Шольца

Німеччина проведе нові вибори 23 лютого 2024 року через розпад правлячої коаліції. Канцлер Олаф Шольц планує попросити вотум довіри у Бундестагу 16 грудня.

Новини Світу • 12 листопада, 11:59 • 15783 перегляди

Президент Німеччини готовий розпустити бундестаг для дострокових виборів

Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив про готовність розпустити бундестаг для проведення дострокових виборів у березні. Голосування про довіру уряду Шольца відбудеться 15 січня після ухвалення ключових законопроєктів.

Новини Світу • 7 листопада, 13:55 • 15574 перегляди

Після розпаду коаліції провідні політики ФРН закликають до нових виборів на початку наступного року

Після розпаду коаліції "Світлофор" лідери ХДС/ХСС закликають до швидких нових виборів у Бундестазі.

Новини Світу • 7 листопада, 11:24 • 14974 перегляди

Байден завершив короткий візит до Німеччини

Президент США Джо Байден завершив візит до Німеччини. Він отримав найвищу нагороду ФРН за зміцнення німецько-американської дружби та трансатлантичного альянсу.

Новини Світу • 18 жовтня, 18:06 • 23663 перегляди

Байден отримав найвищу нагороду Німеччини за відновлення трансатлантичних зв'язків

Президент США Джо Байден нагороджений найвищою відзнакою ФРН за зміцнення німецько-американської дружби. Президент Німеччини відзначив роль Байдена у посиленні трансатлантичного альянсу та підтримці України.

Новини Світу • 18 жовтня, 11:11 • 17498 перегляди

Байден зустрівся з президентом Німеччини

Президент США Джо Байден прибув до Берліна для зустрічі з президентом Німеччини та іншими європейськими лідерами. Головною темою переговорів стане російське вторгнення в Україну та заходи для припинення бойових дій.

Політика • 18 жовтня, 08:48 • 15558 перегляди

У Берліні попереджають про серйозні транспортні проблеми під час візиту Байдена

У Берліні попереджають про масштабні обмеження руху під час візиту президента США Джо Байдена. Жителям рекомендують уникати центру міста, очікуються зміни в роботі громадського транспорту.

Новини Світу • 17 жовтня, 14:58 • 14403 перегляди

В уряді Німеччини підтвердили, що цього тижня Байден прибуде з візитом

Прессекретар уряду Німеччини підтвердив візит президента США Джо Байдена наприкінці тижня. Очікується, що Байден може отримати найвищу державну нагороду ФРН від президента Штайнмаєра.

Новини Світу • 14 жовтня, 12:58 • 12037 перегляди

Зеленський обговорив ключові потреби України з президентом Німеччини Штайнмаєром

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Обговорювалися безпекова ситуація в Україні, потреби на тлі російських ударів та розвиток регіональних партнерств.

Війна • 11 жовтня, 17:15 • 20434 перегляди

Німеччина за підтримки партнерів надасть Україні пакет військової допомоги на 1,4 млрд євро до кінця року - Шольц

Німеччина з партнерами надасть Україні пакет військової допомоги на 1,4 млрд євро до кінця року. Він включатиме системи ППО, гаубиці, САУ, броньовані автомобілі, дрони, радари та боєприпаси.

Війна • 11 жовтня, 13:03 • 14265 перегляди

Зеленський прибув до Німеччини на переговори з Шольцом

Президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна для переговорів з канцлером Олафом Шольцом. Також заплановані зустрічі з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Політика • 11 жовтня, 12:45 • 11044 перегляди

Зеленський представить Шольцу "план перемоги" 11 жовтня

Президент України Зеленський відвідає Берлін 11 жовтня для зустрічі з канцлером Шольцем. Він представить "план перемоги" щодо завершення війни, який раніше показав Байдену, а потім відвідає Рим і Париж.

Війна • 9 жовтня, 15:20 • 15697 перегляди

Перенесення зустрічі контактної групи щодо України підтвердило американське командування - dpa

Зустріч високого рівня по Україні на авіабазі "Рамштайн" перенесено через скасування візиту Байдена до Німеччини. Причиною стала загроза урагану "Мілтон" у США, який викликав серйозне занепокоєння адміністрації.

Війна • 9 жовтня, 13:23 • 15401 перегляди

У Німеччині відреагували на відміну візиту Байдена

Уряд Німеччини висловив жаль щодо скасування візиту президента США Джо Байдена через урагани у Флориді. Візит, запланований на 10-12 жовтня, мав включати зустрічі з європейськими лідерами та обговорення війни в Україні.

Політика • 8 жовтня, 15:36 • 18093 перегляди

Байден відкладає візит до Німеччини, де мав головувати на "Рамштайні", через ураган Мілтон

Президент США Джо Байден відклав поїздку до Німеччини та Анголи через ураган Мілтон. Він залишається в країні, щоб спостерігати за підготовкою та реагуванням на стихійне лихо.

Політика • 8 жовтня, 14:41 • 16494 перегляди

Напередодні "Рамштайну" Байден планує окрему зустріч з лідерами Німеччини, Франції та Британії - ЗМІ

12 жовтня у Берліні відбудеться зустріч лідерів Німеччини, США, Франції та Британії щодо України. Після цього вони візьмуть участь у засіданні "Рамштайн" з питань допомоги Україні.

Новини Світу • 8 жовтня, 12:19 • 13068 перегляди

Зеленський зустрівся з президентом Німеччини: обговорив потреби України, Саміт миру та відновлення

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час візиту до Німеччини зустрівся з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмаєром, щоб обговорити потреби України на тлі атак рф на енергетику і боїв на фронті, очікування від Саміту миру та партнерство між і громадами двох країн для відновлення України.

Політика • 11 червня, 09:46 • 17770 перегляди

Зеленський прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України та переговорів з Шольцом

Володимир Зеленський прибув до Німеччини, щоб взяти участь у конференції з відновлення України, провести переговори з канцлером Олафом Шольцем про підтримку оборони, протиповітряну оборону, спільне виробництво озброєнь і скоординувати позиції перед майбутніми самітами.

Війна • 10 червня, 21:22 • 21085 перегляди