Президент Німеччини відправив у відставку канцлера Шольца та міністрів його кабінету. Шольц тимчасово виконуватиме обов'язки до формування нового уряду.
Президент Німеччини підписав пом'якшення ліміту боргу для збільшення витрат на оборону та інфраструктурні проєкти. Буде створено спецфонд для фінансування ремонту інфраструктури та заходів із захисту клімату.
Бундесрат схвалив пакет витрат, що послаблює «борговий гальмо» для оборони та інфраструктури. Виділять 500 млрд євро у спеціальний фонд, що стимулюватиме економіку та модернізацію.
Франк-Вальтер Штайнмаєр різко розкритикував Дональда Трампа за приниження партнерів під час зустрічі з Зеленським у Білому домі. Президент Німеччини заявив, що Європа має захищати Україну від США.
Президент Німеччини заявив, що росія не отримає легітимності своїх дій через діалог з США. Він наголосив на важливості підтримки України та неможливості переговорів без її участі.
Президентка Єврокомісії заявила на Мюнхенській конференції про серйозні наслідки можливої поразки України для Європи та США. Вона підкреслила важливість справедливого миру та готовність Зеленського до переговорів.
Президент Німеччини заявив, що проста мирна угода без гарантій безпеки послабить не лише Україну, але й західних союзників. Він наголосив на важливості продовження підтримки України з боку Європи та США.
Лідер фракції СДПН Рольф Мютценіх розкритикував висловлювання Ілона Маска щодо президента Німеччини. Він закликав уряд з'ясувати, чи не діє Маск від імені США.
Президент Німеччини розпустив нижню палату парламенту після вотуму недовіри уряду Шольца. Дострокові вибори призначені на 23 лютого, основним кандидатом на перемогу є Фрідріх Мерц від ХДС/ХСС.
Штайнмаєр планує розпустити німецький парламент 27 грудня після невдалого вотуму довіри Шольцу. Нові федеральні вибори мають відбутися 23 лютого 2024 року.
Олаф Шольц постане перед вотумом довіри у Бундестазі, який він імовірно програє через розпад коаліції. Дострокові вибори нового канцлера заплановані на 23 лютого, головним конкурентом стане Фрідріх Мерц.
Роберт Габек не зміг повернутися з Португалії через несправність двигуна урядового літака Airbus 350-900. Це вже не перший випадок технічних проблем з урядовими літаками Німеччини.
Німеччина проведе нові вибори 23 лютого 2024 року через розпад правлячої коаліції. Канцлер Олаф Шольц планує попросити вотум довіри у Бундестагу 16 грудня.
Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив про готовність розпустити бундестаг для проведення дострокових виборів у березні. Голосування про довіру уряду Шольца відбудеться 15 січня після ухвалення ключових законопроєктів.
Після розпаду коаліції "Світлофор" лідери ХДС/ХСС закликають до швидких нових виборів у Бундестазі.
Президент США Джо Байден завершив візит до Німеччини. Він отримав найвищу нагороду ФРН за зміцнення німецько-американської дружби та трансатлантичного альянсу.
Президент США Джо Байден нагороджений найвищою відзнакою ФРН за зміцнення німецько-американської дружби. Президент Німеччини відзначив роль Байдена у посиленні трансатлантичного альянсу та підтримці України.
Президент США Джо Байден прибув до Берліна для зустрічі з президентом Німеччини та іншими європейськими лідерами. Головною темою переговорів стане російське вторгнення в Україну та заходи для припинення бойових дій.
У Берліні попереджають про масштабні обмеження руху під час візиту президента США Джо Байдена. Жителям рекомендують уникати центру міста, очікуються зміни в роботі громадського транспорту.
Прессекретар уряду Німеччини підтвердив візит президента США Джо Байдена наприкінці тижня. Очікується, що Байден може отримати найвищу державну нагороду ФРН від президента Штайнмаєра.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Обговорювалися безпекова ситуація в Україні, потреби на тлі російських ударів та розвиток регіональних партнерств.
Німеччина з партнерами надасть Україні пакет військової допомоги на 1,4 млрд євро до кінця року. Він включатиме системи ППО, гаубиці, САУ, броньовані автомобілі, дрони, радари та боєприпаси.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна для переговорів з канцлером Олафом Шольцом. Також заплановані зустрічі з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.
Президент України Зеленський відвідає Берлін 11 жовтня для зустрічі з канцлером Шольцем. Він представить "план перемоги" щодо завершення війни, який раніше показав Байдену, а потім відвідає Рим і Париж.
Зустріч високого рівня по Україні на авіабазі "Рамштайн" перенесено через скасування візиту Байдена до Німеччини. Причиною стала загроза урагану "Мілтон" у США, який викликав серйозне занепокоєння адміністрації.
Уряд Німеччини висловив жаль щодо скасування візиту президента США Джо Байдена через урагани у Флориді. Візит, запланований на 10-12 жовтня, мав включати зустрічі з європейськими лідерами та обговорення війни в Україні.
Президент США Джо Байден відклав поїздку до Німеччини та Анголи через ураган Мілтон. Він залишається в країні, щоб спостерігати за підготовкою та реагуванням на стихійне лихо.
12 жовтня у Берліні відбудеться зустріч лідерів Німеччини, США, Франції та Британії щодо України. Після цього вони візьмуть участь у засіданні "Рамштайн" з питань допомоги Україні.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час візиту до Німеччини зустрівся з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмаєром, щоб обговорити потреби України на тлі атак рф на енергетику і боїв на фронті, очікування від Саміту миру та партнерство між і громадами двох країн для відновлення України.
Володимир Зеленський прибув до Німеччини, щоб взяти участь у конференції з відновлення України, провести переговори з канцлером Олафом Шольцем про підтримку оборони, протиповітряну оборону, спільне виробництво озброєнь і скоординувати позиції перед майбутніми самітами.