Зеленський зустрівся із президенткою Бундестагу: обговорили можливість збільшення оборонної підтримки України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Бундестагу Німеччини Юлією Кльокнер. Сторони обговорили військову підтримку Україні, яку надасть Німеччина у розмірі 7 млрд євро, а також можливість її збільшення, передає УНН із посиланням на ОП.

Володимир Зеленський та Юлія Кльокнер обговорили пропозиції, які можуть допомогти закінчити війну справедливим і тривалим миром. Глава держави наголосив, що поки росія не демонструє жодних намірів робити кроки до миру. Особлива увага під час зустрічі – продовженню оборонної підтримки України. Президент подякував Німеччині за рішення виділити цього року 7 млрд євро на військову допомогу. Сторони також обговорили можливість збільшення цієї суми. Володимир Зеленський зазначив, що розраховує на підтримку з боку німецького парламенту