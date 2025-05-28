Зеленський зустрівся із президенткою Бундестагу: обговорили можливість збільшення оборонної підтримки України
Київ • УНН
Володимир Зеленський зустрівся з Юлією Кльокнер для обговорення військової підтримки Україні, яку надасть Німеччина, та можливості прямих інвестицій в українську оборонну промисловість.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Бундестагу Німеччини Юлією Кльокнер. Сторони обговорили військову підтримку Україні, яку надасть Німеччина у розмірі 7 млрд євро, а також можливість її збільшення, передає УНН із посиланням на ОП.
Володимир Зеленський та Юлія Кльокнер обговорили пропозиції, які можуть допомогти закінчити війну справедливим і тривалим миром. Глава держави наголосив, що поки росія не демонструє жодних намірів робити кроки до миру. Особлива увага під час зустрічі – продовженню оборонної підтримки України. Президент подякував Німеччині за рішення виділити цього року 7 млрд євро на військову допомогу. Сторони також обговорили можливість збільшення цієї суми. Володимир Зеленський зазначив, що розраховує на підтримку з боку німецького парламенту
Зазначається, що Президент відзначив схвалення Бундестагом конституційних змін, які дають змогу збільшити оборонні видатки Німеччини, а також сторони обговорили можливість прямих інвестицій в українську оборонну промисловість.
Окремо приділили увагу підтримці України на шляху до членства в ЄС. Президент запросив Юлію Кльокнер відвідати Україну та подякував за її голос на підтримку нашої держави
Нагадаємо
Під час зустрічі у Берліні Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру за європейське лідерство у підтримці оборони України та передачу систем ППО. Вони обговорили подальшу допомогу українцям та важливу роль Німеччини у відновленні Чернігівщини.