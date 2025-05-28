Зеленский встретился с президентом Бундестага: обсудили возможность увеличения оборонной поддержки Украины
Киев • УНН
Владимир Зеленский встретился с Юлией Клёкнер для обсуждения военной поддержки Украине, которую предоставит Германия, и возможности прямых инвестиций в украинскую оборонную промышленность.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Бундестага Германии Юлией Клёкнер. Стороны обсудили военную поддержку Украине, которую предоставит Германия в размере 7 млрд евро, а также возможность ее увеличения, передает УНН со ссылкой на ОП.
Владимир Зеленский и Юлия Клёкнер обсудили предложения, которые могут помочь закончить войну справедливым и длительным миром. Глава государства подчеркнул, что пока россия не демонстрирует никаких намерений делать шаги к миру. Особое внимание во время встречи – продолжению оборонной поддержки Украины. Президент поблагодарил Германию за решение выделить в этом году 7 млрд евро на военную помощь. Стороны также обсудили возможность увеличения этой суммы. Владимир Зеленский отметил, что рассчитывает на поддержку со стороны немецкого парламента
Отмечается, что Президент отметил одобрение Бундестагом конституционных изменений, которые позволяют увеличить оборонные расходы Германии, а также стороны обсудили возможность прямых инвестиций в украинскую оборонную промышленность.
Отдельно уделили внимание поддержке Украины на пути к членству в ЕС. Президент пригласил Юлию Клёкнер посетить Украину и поблагодарил за ее голос в поддержку нашего государства
Напомним
Во время встречи в Берлине Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера за европейское лидерство в поддержке обороны Украины и передачу систем ПВО. Они обсудили дальнейшую помощь украинцам и важную роль Германии в восстановлении Черниговщины.