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Зеленский встретился с президентом Бундестага: обсудили возможность увеличения оборонной поддержки Украины

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Владимир Зеленский встретился с Юлией Клёкнер для обсуждения военной поддержки Украине, которую предоставит Германия, и возможности прямых инвестиций в украинскую оборонную промышленность.

Зеленский встретился с президентом Бундестага: обсудили возможность увеличения оборонной поддержки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Бундестага Германии Юлией Клёкнер. Стороны обсудили военную поддержку Украине, которую предоставит Германия в размере 7 млрд евро, а также возможность ее увеличения, передает УНН со ссылкой на ОП.

Владимир Зеленский и Юлия Клёкнер обсудили предложения, которые могут помочь закончить войну справедливым и длительным миром. Глава государства подчеркнул, что пока россия не демонстрирует никаких намерений делать шаги к миру. Особое внимание во время встречи – продолжению оборонной поддержки Украины. Президент поблагодарил Германию за решение выделить в этом году 7 млрд евро на военную помощь. Стороны также обсудили возможность увеличения этой суммы. Владимир Зеленский отметил, что рассчитывает на поддержку со стороны немецкого парламента 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что Президент отметил одобрение Бундестагом конституционных изменений, которые позволяют увеличить оборонные расходы Германии, а также стороны обсудили возможность прямых инвестиций в украинскую оборонную промышленность.

Отдельно уделили внимание поддержке Украины на пути к членству в ЕС. Президент пригласил Юлию Клёкнер посетить Украину и поблагодарил за ее голос в поддержку нашего государства 

- отмечается в сообщении.

Напомним

Во время встречи в Берлине Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера за европейское лидерство в поддержке обороны Украины и передачу систем ПВО. Они обсудили дальнейшую помощь украинцам и важную роль Германии в восстановлении Черниговщины.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Бундестаг
Франк-Вальтер Штайнмайер
Европейский Союз
Германия
Владимир Зеленский
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