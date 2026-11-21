российский диктатор владимир путин призвал украинцев перейти на сторону россии и объединиться с россиянами ради "будущего детей". Такое заявление он сделал несмотря на почти 5 лет полномасштабной войны, тысячи погибших гражданских и масштабные разрушения украинских городов. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на интервью путина режиссёру Эмиру Кустурице, пишет УНН.

Детали

Во время разговора, вошедшего в фильм по случаю 80-летия патриарха рпц кирилла, путин заявил, что украинцы и россияне якобы имеют общие цели и должны быть вместе.

Что бы ни происходило, какие бы трагедии ни случались сегодня, нужно думать о будущем, о будущем своих детей. Если мы хотим быть сильными, значимыми и иметь условия для хорошего развития, мы, конечно, должны быть вместе – заявил он.

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российский диктатор также непосредственно обратился к гражданам Украины с призывом поддержать россию.

Переходите на нашу сторону, потому что это наша общая сторона. Переходите на правильную сторону истории – сказал путин.

В то же время, по данным ООН по состоянию на 17 ноября, с начала полномасштабного вторжения россии погибли по меньшей мере 17 994 мирных украинца, ещё 57 854 получили ранения.

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Реальное количество жертв может быть значительно больше из-за отсутствия доступа к оккупированным территориям. По оценкам американского Центра стратегических и международных исследований, количество погибших украинских военных может составлять от 125 до 150 тысяч.

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